Гранада
0 : 2
Ман Юнайтед
08.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

МЮ одержал победу над Гранадой с голами Рэшфорда и Бруну Фернандеша

В поединке 1/4 финала Лиги Европы «Гранада» проиграла «Манчестер Юнайтед»

  • 08.04.2021 23:59
  • 70 просмотров
  • 1 комментарий
МЮ одержал победу над Гранадой с голами Рэшфорда и Бруну Фернандеша
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 апреля в первом поединке 1/4 финала Лиги Европы «Гранада» принимала «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» одержал победу (2:0) с голами Маркуса Рэшфорда и Бруну Фернандеша.

Лига Европы

1/4 финала. Первый матч

«Гранада» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2

Голы: Рэшфорд, 3, Бруну Фернандеш, 90 (пен).

«Гранада»: Силва, Вальехо, Диас, Дуарте (Санчес, 54), Нева (Фулькье, 74), Монторо, Гоналон (Брайс, 86), Кенеди (Мачис, 74), Эррера, Сольдадо (Суарес, 86), Пуэртас.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (Алекс Теллес, 46), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Матич, 73), Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Рэшфорд (Кавани, 65), Джеймс, Гринвуд (ван де Бек, 85).

Предупреждения: Погба, 8. Мактоминэй, 40. Шоу, 43. Дуарте, 51. Магуайр, 72. Матич, 84. Брайс, 89.

Судья: Диаш (Португалия).

8 апреля. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    var
      var, 09.04.2021 00:03
    0
    Не сильно то и напрягались, но 5 карточек отхватили.
    Да ещё и Фернандеш не попал в угол и земляк чуть не вытащил пеналь.
    Ссылка
    var
      var, 09.04.2021 00:03
    0
    Не сильно то и напрягались, но 5 карточек отхватили.
    Да ещё и Фернандеш не попал в угол и земляк чуть не вытащил пеналь.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности