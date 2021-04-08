МЮ одержал победу над Гранадой с голами Рэшфорда и Бруну Фернандеша

8 апреля в первом поединке 1/4 финала Лиги Европы «Гранада» принимала «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» одержал победу (2:0) с голами Маркуса Рэшфорда и Бруну Фернандеша.
Лига Европы
1/4 финала. Первый матч
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2
Голы: Рэшфорд, 3, Бруну Фернандеш, 90 (пен).
«Гранада»: Силва, Вальехо, Диас, Дуарте (Санчес, 54), Нева (Фулькье, 74), Монторо, Гоналон (Брайс, 86), Кенеди (Мачис, 74), Эррера, Сольдадо (Суарес, 86), Пуэртас.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (Алекс Теллес, 46), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Матич, 73), Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Рэшфорд (Кавани, 65), Джеймс, Гринвуд (ван де Бек, 85).
Предупреждения: Погба, 8. Мактоминэй, 40. Шоу, 43. Дуарте, 51. Магуайр, 72. Матич, 84. Брайс, 89.
Судья: Диаш (Португалия).
8 апреля. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Да ещё и Фернандеш не попал в угол и земляк чуть не вытащил пеналь.
Да ещё и Фернандеш не попал в угол и земляк чуть не вытащил пеналь.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.