ВИДЕО. Длинный заброс. Рэшфорд вывел МЮ вперед в матче ЛЕ с Гранадой

8 апреля в первом поединке 1/4 финала Лиги Европы «Гранада» принимает «Манчестер Юнайтед».
Маркус Рэшфорд вывел «МЮ» вперед на 31-й минуте.
0:1. Рэшфорд, 31 мин.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua
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