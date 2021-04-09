Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Мы хотим побеждать в каждом матче»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над испанской «Гранадой» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Нельзя сказать, что это был идеальный вечер для нас. В ответной игре мы недосчитаемся трех игроков, получивших дисквалификации, но 2:0 - хороший результат. Добиться такого результата в Испании очень непросто. Я очень доволен итогом этого матча.

Мы хотим побеждать в каждом матче. У нас все еще молодая команда, которая продолжает прогрессировать. Нужно расти и дальше. Мы всегда стараемся идти вперед и создавать моменты. С уверенностью подойдем к ответной игре на «Олд Траффорд», - сказал Сульшер.

Ответная встреча состоится 15 апреля в Манчестере.