В четверг, 8 апреля, в Амстердаме на поле стадиона «Йохан Кройфф Арена» состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Аякс» примет «Рому».

«Аякс»

Команда Эрика тен Хага на стадии плей-офф текущего розыгрыша Лиги Европы выступает без каких-либо потерь. В 1/16 финала она дважды разобралась с французским «Лиллем» - по 2:1 вначале на выезде, а затем на своем поле. После этого «Аякс» дважды одолел швейцарский «Янг Бойз» - 3:0 в родных стенах и 2:0 на выезде.

Вообще же в нокаут-раунд турнира амстердамцы пробились в статусе третьей команды одного из квартетов групповой стадии Лиги чемпионов. В группе D они финишировали вслед за «Ливерпулем» (13 очков) и «Аталантой» (11 пунктов), но выше «Мидтьюлланна» (2 очка). В шести матчах «Аякс» набрал 7 очков, одержав 2 победы, 1 раз сыграв вничью и трижды проиграв.

В настоящий момент в турнирной таблице национального чемпионата подопечные тен Хага занимают первое место, имея в активе 69 очков после 27 проведенных встреч (22 победы, 3 ничьи, 2 поражения). В четырех крайних поединках амстердамцы добились исключительно побед («Гронинген» - 3:1 дома, «Зволле» - 2:0 на выезде, «Ден Хааг» - 5:0 дома, «Херенвен» - 2:1 на выезде).

«Рома»

Команда Пауло Фонсеки в плей-офф раунде нынешней кампании также имеет в активе 4 победы, как и «Аякс». В 1/16 финала «волки» убрали со своего пути португальскую «Брагу» - 2:0 в гостях и 3:1 на своем поле. Затем поверженным оказался донецкий «Шахтер», павший в Риме со счетом 0:3, а в домашней игре в Киеве со счетом 1:2.

Участником плей-офф Лиги Европы «Рома» стала после убедительного выступления в групповой стадии розыгрыша. В шести поединках она набрала 13 очков (4 победы, 1 ничья, 1 поражение), и заняла в итоговой таблицы группы А первое место. Позади итальянцев остались «Янг Бойз» (10 очков), румынский «ЧФР Клуж» и болгарский ЦСКА из Софии (по 5 пунктов).

В текущей таблице чемпионата Италии «Рома» занимает 7 позицию. Она имеет в своем активе 51 очко после 29 сыгранных поединков (15 побед, 6 ничьих, 8 поражений). В трех крайних встречах римляне обходятся без побед – 1 ничья и 2 поражения («Парма» - 0:2 на выезде, «Наполи» - 0:2 дома, «Сассуоло» - 2:2 на выезде).

История встреч

Команды провели между собой два официальных матча. Ранее их пути-дорожки пересекались во втором групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2002/2003. В первой игре «Аякс» отпраздновал домашнюю победу со счетом 2:1, а в ответном поединке в Риме была зафиксирована ничья 1:1.

Ориентировочные составы:

«Аякс»: Стекеленбург, Тимбер, Альварес, Мартинес, Тальяфико, Ренч, Гравенберх, Энтони, Клаасен, Нерес, Тадич.

«Рома»: Лопес, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Перес, Верету, Диавара, Спинаццола, Пеллегрини, Перес, Майораль.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.04 по линии Parimatch.

8 апреля, четверг