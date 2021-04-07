Аякс
0 : 0
Рома
08.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Аякс - Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Клубы выяснят отношения между собой впервые за 19 лет

  • 07.04.2021 15:27
  • 127 просмотров
  • 0 комментариев
Аякс - Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 8 апреля, в Амстердаме на поле стадиона «Йохан Кройфф Арена» состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Аякс» примет «Рому».

«Аякс»

Команда Эрика тен Хага на стадии плей-офф текущего розыгрыша Лиги Европы выступает без каких-либо потерь. В 1/16 финала она дважды разобралась с французским «Лиллем» - по 2:1 вначале на выезде, а затем на своем поле. После этого «Аякс» дважды одолел швейцарский «Янг Бойз» - 3:0 в родных стенах и 2:0 на выезде.

Вообще же в нокаут-раунд турнира амстердамцы пробились в статусе третьей команды одного из квартетов групповой стадии Лиги чемпионов. В группе D они финишировали вслед за «Ливерпулем» (13 очков) и «Аталантой» (11 пунктов), но выше «Мидтьюлланна» (2 очка). В шести матчах «Аякс» набрал 7 очков, одержав 2 победы,  1 раз сыграв вничью и трижды проиграв.

В настоящий момент в турнирной таблице национального чемпионата подопечные тен Хага занимают первое место, имея в активе 69 очков после 27 проведенных встреч (22 победы, 3 ничьи, 2 поражения). В четырех крайних поединках амстердамцы добились исключительно побед («Гронинген» - 3:1 дома, «Зволле» - 2:0 на выезде, «Ден Хааг» - 5:0 дома, «Херенвен» - 2:1 на выезде).

«Рома»

Команда Пауло Фонсеки в плей-офф раунде нынешней кампании также имеет в активе 4 победы, как и «Аякс». В 1/16 финала «волки» убрали со своего пути португальскую «Брагу» - 2:0 в гостях и 3:1 на своем поле. Затем поверженным оказался донецкий «Шахтер», павший в Риме со счетом 0:3, а в домашней игре в Киеве со счетом 1:2.

Участником плей-офф Лиги Европы «Рома» стала после убедительного выступления в групповой стадии розыгрыша. В шести поединках она набрала 13 очков (4 победы, 1 ничья, 1 поражение), и заняла в итоговой таблицы группы А первое место. Позади итальянцев остались «Янг Бойз» (10 очков), румынский «ЧФР Клуж» и болгарский ЦСКА из Софии (по 5 пунктов).

В текущей таблице чемпионата Италии «Рома» занимает 7 позицию. Она имеет в своем активе 51 очко после 29 сыгранных поединков (15 побед, 6 ничьих, 8 поражений). В трех крайних встречах римляне обходятся без побед – 1 ничья и 2 поражения («Парма» - 0:2 на выезде, «Наполи» - 0:2 дома, «Сассуоло» - 2:2 на выезде).

История встреч

Команды провели между собой два официальных матча. Ранее их пути-дорожки пересекались во втором групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2002/2003. В первой игре «Аякс» отпраздновал домашнюю победу со счетом 2:1, а в ответном поединке в Риме была зафиксирована ничья 1:1.

Ориентировочные составы:

«Аякс»: Стекеленбург, Тимбер, Альварес, Мартинес, Тальяфико, Ренч, Гравенберх, Энтони, Клаасен, Нерес, Тадич.

«Рома»: Лопес, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Перес, Верету, Диавара, Спинаццола, Пеллегрини, Перес, Майораль.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.04 по линии Parimatch.

8 апреля, четверг

«Аякс» - «Рома»
Амстердам. Стадион «Йохан Кройфф Арена». Начало – в 22:00
Прямая ТВ-трансляция – Футбол 2
Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности