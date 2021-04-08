Аякс
1 : 2
Рома
08.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Аякс открыл счет, Тадич не забил пенальти, а Рома уравняла ситуацию

В поединке 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» принимает «Рому»

  • 08.04.2021 23:20
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ВИДЕО. Аякс открыл счет, Тадич не забил пенальти, а Рома уравняла ситуацию
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 апреля в первом поединке 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» принимает «Рому».

Аякс открыл счет в первом тайме, после перерыва Тадич не забил пенальти, а Рома уравняла ситуацию.

ГОЛ! 1:0. Классен, 39 мин.

Видеообзор первого тайма.

Незабитый пенальти, Тадич, 53 мин.

ГОЛ! 1:1. Пеллегрини, 57 мин.

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Ибаньес (Рома).
57' ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
39' ГОЛ ! Мяч забил Дави Классен (Аякс).
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Источник — Sport.ua

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