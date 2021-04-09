Паулу ФОНСЕКА: «Вопрос о победителе в нашей паре остается открытым»

Наставник «Ромы» – о выездной победе над «Аяксом»

  • 09.04.2021 01:19
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Паулу ФОНСЕКА: «Вопрос о победителе в нашей паре остается открытым»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу над нидерландским «Аяксом» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это очень важная победа в чрезвычайно непростой для нас период. Это невероятно, «Аякс» - великолепная команда, в чем мы сегодня еще раз убедились. Вопрос о победителе в нашей паре остается открытым, здесь никаких сомнений. Однако это важнейший результат. Ребята понимали, что мы переживаем непростое время, и отдались без остатка. Мы верили, что способны на это», - сказал Фонсека.

Ответная встреча состоится 15 апреля в Риме.

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Источник — УЕФА

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