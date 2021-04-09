Паулу ФОНСЕКА: «Вопрос о победителе в нашей паре остается открытым»

Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу над нидерландским «Аяксом» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это очень важная победа в чрезвычайно непростой для нас период. Это невероятно, «Аякс» - великолепная команда, в чем мы сегодня еще раз убедились. Вопрос о победителе в нашей паре остается открытым, здесь никаких сомнений. Однако это важнейший результат. Ребята понимали, что мы переживаем непростое время, и отдались без остатка. Мы верили, что способны на это», - сказал Фонсека.

Ответная встреча состоится 15 апреля в Риме.