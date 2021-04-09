Аякс – Рома – 1:2. Фонсека победил на выезде. Видео голов и обзор матча

8 апреля состоялся первый поединок 1/4 финала Лиги Европы.
Смотрите видео голов и обзор матча «Аякс» – «Рома» – 1:2.
ГОЛ! 1:0. Классен, 39 мин.
Видеообзор первого тайма.
Незабитый пенальти, Тадич, 53 мин.
ГОЛ! 1:1. Пеллегрини, 57 мин.
ГОЛ 1:2. Ибаньес, 87 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибаньес (Рома).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Дави Классен (Аякс).
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Источник — Sport.ua
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