Аякс
1 : 2
Рома
08.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Всем бедам назло. Рома на выезде победила Аякс

Все решится в Риме

  • 08.04.2021 23:58
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Всем бедам назло. Рома на выезде победила Аякс
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте позже.

Лига Европы УЕФА. 1/4 финала. Первый матч.

«Аякс» - «Рома»  - 1:2.

 Клаассен, 39 - Пеллегрини, 57, Ибаньес, 87.

Ренч, 71, Мартинес, 86, Кристанте, 90, Калафиори, 90+4 - Бруно Перес, 78

Незабитый пенальти: Тадич, 53 (вратарь)

«Аякс»: Шерпен, Ренч (Кляйбер, 79), Ж. Тимбер, Мартинес, Тальяфико, Альварес, Клаассен, Гравенберх, Энтони, Тадич, Нерес (Бробби, 64).

«Рома»: Пау Лопес, Ибаньес, Кристанте, Манчини, Спинаццола (Калафиори, 29), Верету (Вилар, 77), Диавара, Бруно Перес, Педро Родригес (Карлес Перес, 89), Пеллегрини, Джеко (Майораль, 77).

Арбитр:  Сергей Карасёв (Россия).

Стадион: «Йохан Кройфф Арена» (Амстердам, Нидерланды).

АЯКС - РОМА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

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