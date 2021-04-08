Всем бедам назло. Рома на выезде победила Аякс

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Лига Европы УЕФА. 1/4 финала. Первый матч.
«Аякс» - «Рома» - 1:2.
Клаассен, 39 - Пеллегрини, 57, Ибаньес, 87.
Ренч, 71, Мартинес, 86, Кристанте, 90, Калафиори, 90+4 - Бруно Перес, 78
Незабитый пенальти: Тадич, 53 (вратарь)
«Аякс»: Шерпен, Ренч (Кляйбер, 79), Ж. Тимбер, Мартинес, Тальяфико, Альварес, Клаассен, Гравенберх, Энтони, Тадич, Нерес (Бробби, 64).
«Рома»: Пау Лопес, Ибаньес, Кристанте, Манчини, Спинаццола (Калафиори, 29), Верету (Вилар, 77), Диавара, Бруно Перес, Педро Родригес (Карлес Перес, 89), Пеллегрини, Джеко (Майораль, 77).
Арбитр: Сергей Карасёв (Россия).
Стадион: «Йохан Кройфф Арена» (Амстердам, Нидерланды).
Источник — Sport.ua
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