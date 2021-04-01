Элина Свитолина – Эшли Барти. Прогноз и анонс матча 1/2 финала в Майами

В четверг первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступление на турнире WTA 1000 в Майами. В матче 1/2 финала украинка, посеянная под пятым номером, сразится против лидера мирового рейтинга Эшли Барти. Время начала матча – не ранее 22:00 по Киеву.
Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток $72 тысячи призовых и 260 очков в рейтинг WTA в дополнение к $93 тысячам, которые уже завоеваны. Свитолина практически не защищает очков за предыдущее выступление, поэтому уже заработала 380 рейтинговых баллов, Барти в 2019-м взяла титул, ей осталось защитить еще 610 очков.
Для австралийки это будет второй полуфинал в Майами, украинка сыграет на данной стадии турнира во Флориде впервые.
Соперница
Возможно, это проходит не так заметно, но 24-летняя Эшли Барти уже 68 недель носит теннисную корону. Между прочим, это десятый показатель в истории. Из ныне играющих теннисисток больше лишь у Серены Уильямс (319). Конечно же, этому во многому поспособствовала заморозка рейтинга, но и результаты австралийки за последнее время нельзя назвать низкими. К примеру, в Чемпионской гонке до начала соревнований в Майами она была десятой, по итогам турнира может стать третьей.
Подъем в рейтинге у Барти случился в 2019 году, когда она как раз и выиграла соревнования во Флориде, после чего подкрепила этот успех победой на Ролан Гаррос и, конечно же, выигрышем Итогового турнира. После этого было еще два титула и оба в Австралии. И это не удивительно, ведь Эшли практически не играла за пределами Зеленого континента во время пандемии. Прошлогодние US Open и Ролан Гаррос она пропускала, и винить ее не в чем, так сложилась ситуация.
В текущем сезоне был выигран один из турниров в Мельбурне (Yarra Valley Classic), который предшествовал Australian Open, на самом мейджоре Барти в четвертьфинале остановила любительница камбэков Каролина Мухова.
Что касается предыдущих соперниц обеих участниц будущего матча, то украинке где-то повезло с оппоненткой по четвертьфиналу, но в целом обе успели обыграть сильных теннисисток. Приходилось хорошенько постараться, количество трехсетовых матчей это прекрасно демонстрирует.
|Свитолина
|Барти
|матчи (выигранных)
|13-5 (72%)
|12-2 (86%)
|% первой подачи
|57.4
|60.4
|выигранных очков на первой подаче, %
|68.4
|72.9
|выигранных очков на второй подаче, %
|47.7
|49.9
|выигранных очков на приеме, %
|45.8
|44.9
|эйсы, %
|4.2
|10.0
|тай-брейки
|3-3 (50%)
|2-1 (67%)
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Барти
|1-й круг
|-
|-
|2-й круг
|Роджерс (3-6 7-5 6-3) №52 WTA
|Кучова (6-3 4-6 7-5) №149 WTA
|3-й круг
|Александрова (7-6 6-4) №34 WTA
|Остапенко (6-3 6-2) №54 WTA
|4-й круг
|Квитова (2-6 7-5 7-5) №10 WTA
|Азаренко (6-1 1-6 6-2) №15 WTA
|1/4 финала
|Севастова (6-3 6-2) №57 WTA
|Соболенко (6-4 6-7 6-3) №8 WTA
Матчи между собой
У Свитолиной отличная статистика против Барти (5-1), но при 5:0 это не помогло украинке в финале Итогового турнира-2019. На тот момент Эшли была просто лучше, хотя перед матчем казалось, что Элина должна побеждать. Поэтому, если хорошенько разобраться, более адекватными был бы счет 1-1. Обе встречи прошли в 2019-м, в первой Свитолина сумела сломить австралийку в трехчасовом триллере на соревнованиях в Индиан-Уэллсе, о поражении в Шэньчжэне уже упоминалось. Еще четыре победы были добыты, когда Барти играла на уровень слабее, а Свитолина уже была в топе. Например, в 2017-м Элина обыграла Эшли на Уимблдоне в двух сетах, сейчас это было бы сделать гораздо сложнее.
Перспективы в рейтинге
На данный момент осталась только одна важная интрига, сможет ли Свитолина обойти Софию Кенин и подняться на четвертое место. Для этого нужен выход в финал. Барти после вылета Наоми Осаки сохранит первую строчку как минимум до завершения соревнований в Мадриде. Что касается Чемпионской гонки, то Свитолина уже очень близка к топ-8, выход в финал может поднять ее в топ-5.
Прогноз
Барти, конечно же, будет фавориткой, но шансы на победу у Свитолиной есть. Она сыграла много матчей против австралийки и знает, чего от нее можно ждать. Если будет шанс зацепиться, украинка это сделает. Но нужно понимать, что если Эшли сыграет также идеально, как и в финале Итогового турнира-2019, то победит именно она. Потому что по большинству игровых моментов Эшли все-таки сильнее, это нужно признать.
Из плюсов хотелось бы выделить то, что у Элины снова все хорошо в личной жизни. Да и вылет Наоми Осаки может пойти нам на пользу. Теперь Барти кровь из носу не нужно будет побеждать, чтобы сохранить статус первой ракетки мира.
Из минусов нужно вспомнить, что предыдущие пять из шести знаковых полуфиналов в своей карьере Свитолина проиграла. В 2019-м не удалось победить в Дубае, Дохе и Индиан-Уэллсе, а также на Уимблдоне и US Open. Прервалась эта серия все на том же Итоговом турнире-2019 в матче с Белиндой Бенчич.
Что касается лидеров мирового рейтинга, то Элина играла против них десять раз. Шесть встреч завершились победой украинки. Было бы хорошо улучшить эту невероятную статистику.
Прогноз Sport.ua: победа Барти в трех сетах
Владимир Клепач, Sport.ua
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