Элина Свитолина – Эшли Барти. Прогноз и анонс матча 1/2 финала в Майами

В четверг первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступление на турнире WTA 1000 в Майами. В матче 1/2 финала украинка, посеянная под пятым номером, сразится против лидера мирового рейтинга Эшли Барти. Время начала матча – не ранее 22:00 по Киеву.



Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток $72 тысячи призовых и 260 очков в рейтинг WTA в дополнение к $93 тысячам, которые уже завоеваны. Свитолина практически не защищает очков за предыдущее выступление, поэтому уже заработала 380 рейтинговых баллов, Барти в 2019-м взяла титул, ей осталось защитить еще 610 очков.



Для австралийки это будет второй полуфинал в Майами, украинка сыграет на данной стадии турнира во Флориде впервые.



Соперница



Возможно, это проходит не так заметно, но 24-летняя Эшли Барти уже 68 недель носит теннисную корону. Между прочим, это десятый показатель в истории. Из ныне играющих теннисисток больше лишь у Серены Уильямс (319). Конечно же, этому во многому поспособствовала заморозка рейтинга, но и результаты австралийки за последнее время нельзя назвать низкими. К примеру, в Чемпионской гонке до начала соревнований в Майами она была десятой, по итогам турнира может стать третьей.



Подъем в рейтинге у Барти случился в 2019 году, когда она как раз и выиграла соревнования во Флориде, после чего подкрепила этот успех победой на Ролан Гаррос и, конечно же, выигрышем Итогового турнира. После этого было еще два титула и оба в Австралии. И это не удивительно, ведь Эшли практически не играла за пределами Зеленого континента во время пандемии. Прошлогодние US Open и Ролан Гаррос она пропускала, и винить ее не в чем, так сложилась ситуация.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

В текущем сезоне был выигран один из турниров в Мельбурне (Yarra Valley Classic), который предшествовал Australian Open, на самом мейджоре Барти в четвертьфинале остановила любительница камбэков Каролина Мухова.



Что касается предыдущих соперниц обеих участниц будущего матча, то украинке где-то повезло с оппоненткой по четвертьфиналу, но в целом обе успели обыграть сильных теннисисток. Приходилось хорошенько постараться, количество трехсетовых матчей это прекрасно демонстрирует.

Статистика в 2021 году

Свитолина Барти матчи (выигранных) 13-5 (72%) 12-2 (86%) % первой подачи 57.4 60.4 выигранных очков на первой подаче, % 68.4 72.9 выигранных очков на второй подаче, % 47.7 49.9 выигранных очков на приеме, % 45.8 44.9 эйсы, % 4.2 10.0 тай-брейки 3-3 (50%) 2-1 (67%)

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