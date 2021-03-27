Майами. Свитолина обыграла первую ракетку России на пути в 1/8 финала

Украинка в третий раз одолела Екатерину Александрову

  • 27.03.2021 21:18
  • 4948 просмотров
  • 16 комментариев
Майами. Свитолина обыграла первую ракетку России на пути в 1/8 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 1000 в Майами.
 
В третьем круге украинка, посеянная под пятым номером, одолела Екатерину Александрову из России (№34 WTA).
 
Майами. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 7:6(1), 6:4

Как и ожидалось, матч выдался непростым для обеих девушек. Свитолина сейчас не показывает высоких результатов, а на Александрову давили два недавних поражения в очных матчах, особенно – с матчболов на тай-брейке третьего сета в Абу-Даби.
 
В первом сете Элина выглядела убедительнее, дважды вела с брейком, но не смогла подать на партию в десятом гейме, после чего пришлось играть тай-брейк. В 13-м гейме украинка отдала всего одно очко и очень легко победила. Отметим, что в предыдущем матче между этими теннисистками два последних сета также завершились на тай-брейках.


 
Второй сет оказался немного легче для Свитолиной из-за того, что ее соперница стала нервничать все больше. А Элина продолжала сражаться, собирая много невынужденных ошибок россиянки. Александрова часто спешила и никак не могла поймать свой ритм. 
 
Заслуженная победа украинки, она была намного стабильнее, что и позволило пробиться в следующий круг. 
 
Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла все очные матчи. Любопытно, что все встречи состоялись в последние полгода.
 
В следующем раунде Свитолина сыграет против Петры Квитовой (№10 WTA) или Йоханны Конты (№18 WTA).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 27.03.2021 22:17
    0
    Publius, 27.03.2021 22:05
    Народ, а хіба четверте коло - це 1/8? Здається, на таких турнірах це 1/4? Чи я неправий?
    Починали з 1/64,Cвітоліна з 1/32.
    Ссылка
    Publius
    online
      Publius, 27.03.2021 22:05
    +1
    Народ, а хіба четверте коло - це 1/8? Здається, на таких турнірах це 1/4? Чи я неправий?
    Ссылка
    Юхим Голд
    online
      Юхим Голд, 27.03.2021 21:57
    +3
    Дякую за перемогу,Еліна!!! Сьогодні був чудовий,весняний,сонячний день,нарешті весна і твоя перемога це вишенька на торті)))
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 27.03.2021 21:52
    0
    42-22=20, рівно 5 геймів.
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 27.03.2021 21:46
    +2
    Кращі моменти
    https://www.youtube.com/watch?v=1OD9CHXeV8k
    Ссылка
    Publius
    online
      Publius, 27.03.2021 21:43
    +1
    Можна привітати Світоліну з досягненням. Схоже, що вперше цього року їй вдалось дістатись до топа. Я чесно кажучи уже й забув, коли вона останній раз грала з тенісисткою з топ-10. Якщо, звичайно, Квітова свій матч не програє. І цього разу, очевидно, гратимуть у більш сприятливий час.
    І ще одна річ мене сьогодні здивувала. У Світоліної вистачило чи то впевненості, чи то нахабства сказати судді на вишці: "I need you put a mask". При цьому вона досі жодного разу не спробувала попросити не спотворювати її прізвища і називати її СвітОліна, а не СвітолІна, як всі вони чомусь роблять.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.03.2021 21:35
    +4
    Важлива перемога для ментального стану Еліни. Бо якось потрібно повертати собі впевненість минулих років. Сама її гра не стала кращою, тим більше, що зап'ястя явно продовжує турбувати, а ще ж із вітром доводиться боротися. Александрова у всіх матчах з Еліною майстерно показує, як робити максимум для власної поразки. Адже як тільки вона переставала пробивати по м'ячу з усієї сили, і намагалася приділяти більшу увагу направленості атакуючих ударів, одразу отримувала суттєву перевагу. Третій матч поспіль. Добре, що надовго грати в теніс головою її поки не вистачає. Хай так робить і далі.
    Тепер прямо по курсу в Еліни, скоріш за все, її колишній нічний жах на ім'я Петра. 3-3,5 роки тому Світоліна методом проб і помилок навчилася боротися з потужними чешками. Але для цього треба бути впевненою у власних ударах та ідеально тримати довжину. Зараз цього немає, і хоч Квітова далека від оптимальної форми, саме Петра буде явною фавориткою. Правда, до цього їй потрібно впоратися з Контою.
    Ссылка
    osso
    online
      osso, 27.03.2021 21:28
    0
    Элина боец, в отличии от наших 2, 3 номеров ( кому что надо клипы, песни, пиар).
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.03.2021 21:27
    +7
    Незважаючи на черговий матч в саму обідню спеку (як для ТОП-5 могло бути б образливо, як би не нецікава для вболівальників манера гри Елі), Світоліна здобула перемогу в 2-х сетах. Просто молодчинка. Особливо порадував тай-брейк 7-1 на користь українки. Може на вирішальні матчі українці все таки випаде грате в вечірній сесії, і там можна очікувати ще якіснішу гру від Елі, бо вона не любить грати в спеку.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.03.2021 21:24
    +15
    молодець,но дуже натужно.В таку погоду Єлині важко грати.Побажаємо успіхів в по-дальшому!Тримай марку українського тенісу!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 27.03.2021 21:24
    +4
    ГЛАВНОЕ РЕЗУЛЬТАТ!!!
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 27.03.2021 21:24
    +4
    Ці перемоги потрібні для впевненості! Вірю у повернення, принаймні, 2017!
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 27.03.2021 21:23
    +10
    ЭЛИНКА ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ С ЭТИМ УСПЕХОМ БРАВО УДАЧИ ТЕБЕ В ДОЛЬНЕЙШИХ ИГРАХ 🏆🏆🏆🎾🎾🎾👍👍👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦♥️💖💗
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.03.2021 21:21
    +7
    Молодчинка,хотя могла выиграть намного легче
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 27.03.2021 21:21
    +12
    В своём стиле но главное ПОБЕДА !!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
    Ссылка
    osso
    online
      osso, 27.03.2021 21:20
    +3
    Поздравляем Алину.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.03.2021 21:24
    +15
    молодець,но дуже натужно.В таку погоду Єлині важко грати.Побажаємо успіхів в по-дальшому!Тримай марку українського тенісу!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 27.03.2021 21:21
    +12
    В своём стиле но главное ПОБЕДА !!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 27.03.2021 21:23
    +10
    ЭЛИНКА ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ С ЭТИМ УСПЕХОМ БРАВО УДАЧИ ТЕБЕ В ДОЛЬНЕЙШИХ ИГРАХ 🏆🏆🏆🎾🎾🎾👍👍👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦♥️💖💗
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.03.2021 21:27
    +7
    Незважаючи на черговий матч в саму обідню спеку (як для ТОП-5 могло бути б образливо, як би не нецікава для вболівальників манера гри Елі), Світоліна здобула перемогу в 2-х сетах. Просто молодчинка. Особливо порадував тай-брейк 7-1 на користь українки. Може на вирішальні матчі українці все таки випаде грате в вечірній сесії, і там можна очікувати ще якіснішу гру від Елі, бо вона не любить грати в спеку.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.03.2021 21:21
    +7
    Молодчинка,хотя могла выиграть намного легче
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.03.2021 21:35
    +4
    Важлива перемога для ментального стану Еліни. Бо якось потрібно повертати собі впевненість минулих років. Сама її гра не стала кращою, тим більше, що зап'ястя явно продовжує турбувати, а ще ж із вітром доводиться боротися. Александрова у всіх матчах з Еліною майстерно показує, як робити максимум для власної поразки. Адже як тільки вона переставала пробивати по м'ячу з усієї сили, і намагалася приділяти більшу увагу направленості атакуючих ударів, одразу отримувала суттєву перевагу. Третій матч поспіль. Добре, що надовго грати в теніс головою її поки не вистачає. Хай так робить і далі.
    Тепер прямо по курсу в Еліни, скоріш за все, її колишній нічний жах на ім'я Петра. 3-3,5 роки тому Світоліна методом проб і помилок навчилася боротися з потужними чешками. Але для цього треба бути впевненою у власних ударах та ідеально тримати довжину. Зараз цього немає, і хоч Квітова далека від оптимальної форми, саме Петра буде явною фавориткою. Правда, до цього їй потрібно впоратися з Контою.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 27.03.2021 21:24
    +4
    ГЛАВНОЕ РЕЗУЛЬТАТ!!!
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 27.03.2021 21:24
    +4
    Ці перемоги потрібні для впевненості! Вірю у повернення, принаймні, 2017!
    Ссылка
    Юхим Голд
    online
      Юхим Голд, 27.03.2021 21:57
    +3
    Дякую за перемогу,Еліна!!! Сьогодні був чудовий,весняний,сонячний день,нарешті весна і твоя перемога це вишенька на торті)))
    Ссылка
    osso
    online
      osso, 27.03.2021 21:20
    +3
    Поздравляем Алину.
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 27.03.2021 21:46
    +2
    Кращі моменти
    https://www.youtube.com/watch?v=1OD9CHXeV8k
    Ссылка
    Publius
    online
      Publius, 27.03.2021 22:05
    +1
    Народ, а хіба четверте коло - це 1/8? Здається, на таких турнірах це 1/4? Чи я неправий?
    Ссылка
    Publius
    online
      Publius, 27.03.2021 21:43
    +1
    Можна привітати Світоліну з досягненням. Схоже, що вперше цього року їй вдалось дістатись до топа. Я чесно кажучи уже й забув, коли вона останній раз грала з тенісисткою з топ-10. Якщо, звичайно, Квітова свій матч не програє. І цього разу, очевидно, гратимуть у більш сприятливий час.
    І ще одна річ мене сьогодні здивувала. У Світоліної вистачило чи то впевненості, чи то нахабства сказати судді на вишці: "I need you put a mask". При цьому вона досі жодного разу не спробувала попросити не спотворювати її прізвища і називати її СвітОліна, а не СвітолІна, як всі вони чомусь роблять.
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 27.03.2021 22:17
    0
    Publius, 27.03.2021 22:05
    Народ, а хіба четверте коло - це 1/8? Здається, на таких турнірах це 1/4? Чи я неправий?
    Починали з 1/64,Cвітоліна з 1/32.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 27.03.2021 21:52
    0
    42-22=20, рівно 5 геймів.
    Ссылка
    osso
    online
      osso, 27.03.2021 21:28
    0
    Элина боец, в отличии от наших 2, 3 номеров ( кому что надо клипы, песни, пиар).
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности