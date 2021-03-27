Майами. Свитолина обыграла первую ракетку России на пути в 1/8 финала

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 1000 в Майами.



В третьем круге украинка, посеянная под пятым номером, одолела Екатерину Александрову из России (№34 WTA).



Майами. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 7:6(1), 6:4

Как и ожидалось, матч выдался непростым для обеих девушек. Свитолина сейчас не показывает высоких результатов, а на Александрову давили два недавних поражения в очных матчах, особенно – с матчболов на тай-брейке третьего сета в Абу-Даби.



В первом сете Элина выглядела убедительнее, дважды вела с брейком, но не смогла подать на партию в десятом гейме, после чего пришлось играть тай-брейк. В 13-м гейме украинка отдала всего одно очко и очень легко победила. Отметим, что в предыдущем матче между этими теннисистками два последних сета также завершились на тай-брейках.





Второй сет оказался немного легче для Свитолиной из-за того, что ее соперница стала нервничать все больше. А Элина продолжала сражаться, собирая много невынужденных ошибок россиянки. Александрова часто спешила и никак не могла поймать свой ритм.



Заслуженная победа украинки, она была намного стабильнее, что и позволило пробиться в следующий круг.



Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла все очные матчи. Любопытно, что все встречи состоялись в последние полгода.



В следующем раунде Свитолина сыграет против Петры Квитовой (№10 WTA) или Йоханны Конты (№18 WTA).