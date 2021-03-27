Майами. Свитолина обыграла первую ракетку России на пути в 1/8 финала

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 1000 в Майами.
В третьем круге украинка, посеянная под пятым номером, одолела Екатерину Александрову из России (№34 WTA).
Майами. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 7:6(1), 6:4
Как и ожидалось, матч выдался непростым для обеих девушек. Свитолина сейчас не показывает высоких результатов, а на Александрову давили два недавних поражения в очных матчах, особенно – с матчболов на тай-брейке третьего сета в Абу-Даби.
В первом сете Элина выглядела убедительнее, дважды вела с брейком, но не смогла подать на партию в десятом гейме, после чего пришлось играть тай-брейк. В 13-м гейме украинка отдала всего одно очко и очень легко победила. Отметим, что в предыдущем матче между этими теннисистками два последних сета также завершились на тай-брейках.
Второй сет оказался немного легче для Свитолиной из-за того, что ее соперница стала нервничать все больше. А Элина продолжала сражаться, собирая много невынужденных ошибок россиянки. Александрова часто спешила и никак не могла поймать свой ритм.
Заслуженная победа украинки, она была намного стабильнее, что и позволило пробиться в следующий круг.
Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла все очные матчи. Любопытно, что все встречи состоялись в последние полгода.
В следующем раунде Свитолина сыграет против Петры Квитовой (№10 WTA) или Йоханны Конты (№18 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
https://www.youtube.com/watch?v=1OD9CHXeV8k
І ще одна річ мене сьогодні здивувала. У Світоліної вистачило чи то впевненості, чи то нахабства сказати судді на вишці: "I need you put a mask". При цьому вона досі жодного разу не спробувала попросити не спотворювати її прізвища і називати її СвітОліна, а не СвітолІна, як всі вони чомусь роблять.
Тепер прямо по курсу в Еліни, скоріш за все, її колишній нічний жах на ім'я Петра. 3-3,5 роки тому Світоліна методом проб і помилок навчилася боротися з потужними чешками. Але для цього треба бути впевненою у власних ударах та ідеально тримати довжину. Зараз цього немає, і хоч Квітова далека від оптимальної форми, саме Петра буде явною фавориткою. Правда, до цього їй потрібно впоратися з Контою.
Тепер прямо по курсу в Еліни, скоріш за все, її колишній нічний жах на ім'я Петра. 3-3,5 роки тому Світоліна методом проб і помилок навчилася боротися з потужними чешками. Але для цього треба бути впевненою у власних ударах та ідеально тримати довжину. Зараз цього немає, і хоч Квітова далека від оптимальної форми, саме Петра буде явною фавориткою. Правда, до цього їй потрібно впоратися з Контою.
https://www.youtube.com/watch?v=1OD9CHXeV8k
І ще одна річ мене сьогодні здивувала. У Світоліної вистачило чи то впевненості, чи то нахабства сказати судді на вишці: "I need you put a mask". При цьому вона досі жодного разу не спробувала попросити не спотворювати її прізвища і називати її СвітОліна, а не СвітолІна, як всі вони чомусь роблять.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.