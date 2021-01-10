Свитолина в трехсетовом триллере переиграла первую ракетку России

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 500 в Абу-Даби.



26-летняя украинка, посеянная на турнире под вторым номером, в матче третьего круга одолела первую ракетку России Екатерину Александрову (№33 WTA).



Абу-Даби. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:2, 6:7(5), 7:6(8)

Александрова ужасно подавала в первом сете, по итогу защитив тольку одну свою подачу. Свитолина также начала немного неуверенно, но быстрее нащупала игровой ритм и начала доминировать на корте, прекрасно двигаясь и собирая ошибки соперницы. Во время важных моментов она не боялась рисковать, что уже стало фирменной фишкой начала сезона. Но постоянно работало это только в первом сете и в начале второго.





Со счета 2:0 во второй партии россиянка начала возвращаться в игру. Она стала намного лучше чувствовать геометрию корта, иногда ей даже откровенно везло. А вот Элина после некоторых успешных ударов соперницы и своих неудачных действий в важные моменты почему-то расклеилась. Она начала играть от защиты, но более рисковать с подачей. Несколько очень болезненных двойных ошибок украинки в важные моменты позволили Александровой захватить лидерство во второй партии. Свитолина вроде бы пришла в себя в восьмом гейме, когда удалось сравняться на четырех, но подать на матч в десятом оказалось невыполнимой задачей. Был шанс оформить еще один скрытый матчбол, россиянка сумела набрать шестое очко.



Екатерина начала тай-брейк с двойной ошибки, что вселяло большие надежды. Розыгрыши становились все более затяжными. Было видно, что обе теннисистки отдадут все силы ради победы. Борьба была напряженной, Свитолина уходила на переход, ведя 4:2, а победа досталась россиянке.





Перед началом третьего сета ситуация Элины была неприятной, но после того как она еще и начала уступать с брейком многие похоронили ее шансы на успех. Александрова действительно заиграла на более высоком уровне, все-таки хардовое покрытие для ее игры подходит намного больше, чем грунт в Париже, где она проигрывала украинке. Имея преимущество, россиянка дошла до подачи на матч, внезапно занервничала и наошибалась. Таким подарком Свитолина не могла не воспользоваться.



Судьба матча решалась на тай-брейке финальной партии и он вышел максимально интригующим. На этот раз Александрова уходила на переход, ведя 4:2. Она же первой дошла до матчболов при счете 6-5 и 7-6. К счастью, сегодня характер Элины было не сломить, она отдала себя всю и все-таки вырвала победу. Но сама игра немного расстроила, первая серьезная соперница показала, что особого прогресса в игровом плане у Свитолиной в межсезонье все-таки не произошло. Только за счет морально-волевых постоянно побеждать не получиться.



В следующем раунде Свитолина сразится с Вероникой Кудерметовой из России (№46 WTA).



Отметим, что Элина выиграла 18 из 20 последних поединков против теннисисток из России. На данный момент у нее винстрик из семи таких побед подряд.

Ранее в 1/4 финала вышла Марта Костюк.