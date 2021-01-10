Свитолина в трехсетовом триллере переиграла первую ракетку России

Украинка выбила уже вторую россиянку в Абу-Даби, отыграв сегодня два матчбола

  • 10.01.2021 18:35
  • 10891 просмотр
  • 47 комментариев
Свитолина в трехсетовом триллере переиграла первую ракетку России
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
 
26-летняя украинка, посеянная на турнире под вторым номером, в матче третьего круга одолела первую ракетку России Екатерину Александрову (№33 WTA).
 
Абу-Даби. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:2, 6:7(5), 7:6(8)

Александрова ужасно подавала в первом сете, по итогу защитив тольку одну свою подачу. Свитолина также начала немного неуверенно, но быстрее нащупала  игровой ритм и начала доминировать на корте, прекрасно двигаясь и собирая ошибки соперницы. Во время важных моментов она не боялась рисковать, что уже стало фирменной фишкой начала сезона. Но постоянно работало это только в первом сете и в начале второго.


 
Со счета 2:0 во второй партии россиянка начала возвращаться в игру. Она стала намного лучше чувствовать геометрию корта, иногда ей даже откровенно везло. А вот Элина после некоторых успешных ударов соперницы и своих неудачных действий в важные моменты почему-то расклеилась. Она начала играть от защиты, но более рисковать с подачей. Несколько очень болезненных двойных ошибок украинки в важные моменты позволили Александровой захватить лидерство во второй партии. Свитолина вроде бы пришла в себя в восьмом гейме, когда удалось сравняться на четырех, но подать на матч в десятом оказалось невыполнимой задачей. Был шанс оформить еще один скрытый матчбол, россиянка сумела набрать шестое очко.
 
Екатерина начала тай-брейк с двойной ошибки, что вселяло большие надежды. Розыгрыши становились все более затяжными. Было видно, что обе теннисистки отдадут все силы ради победы. Борьба была напряженной, Свитолина уходила на переход, ведя 4:2, а победа досталась россиянке.


 
Перед началом третьего сета ситуация Элины была неприятной, но после того как она еще и начала уступать с брейком  многие похоронили ее шансы на успех. Александрова действительно заиграла на более высоком уровне, все-таки хардовое покрытие для ее игры подходит намного больше, чем грунт в Париже, где она проигрывала украинке. Имея преимущество, россиянка дошла до подачи на матч, внезапно занервничала и наошибалась. Таким подарком Свитолина не могла не воспользоваться. 
 
Судьба матча решалась на тай-брейке финальной партии и он вышел максимально интригующим. На этот раз Александрова уходила на переход, ведя 4:2. Она же первой дошла до матчболов при счете 6-5 и 7-6. К счастью, сегодня характер Элины было не сломить, она отдала себя всю и все-таки вырвала победу. Но сама игра немного расстроила, первая серьезная соперница показала, что особого прогресса в игровом плане у Свитолиной в межсезонье все-таки не произошло. Только за счет морально-волевых постоянно побеждать не получиться.
 
В следующем раунде Свитолина сразится с Вероникой Кудерметовой из России (№46 WTA). 
 
Отметим, что Элина выиграла 18 из 20 последних поединков против теннисисток из России. На данный момент у нее винстрик из семи таких побед подряд.

Ранее в 1/4 финала вышла Марта Костюк

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Источник — Sport.ua

(46 голосов)

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Комментарии
    igor_kohansky
      igor_kohansky, 10.01.2021 19:50
    0
    u6464u, 10.01.2021 19:06
    кацапские сайты как в рот воды набрали, не слышно не видно о своей первой ракетке забыто.
    У каждого свои праздники, для кого-то победа в третьем круге не самого значимого теннисного турнира одно из главных спортивных событий страны,а кто то может порадоваться победам в тур де ски или этапу на кубке мира по биатлону,да и в том же второразрядном вроде есть та же Кудерметова
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 10.01.2021 19:46
    0
    Звичайна гра для Еліни- максимально довго і на виснаження.
    Ссылка
    Oleynik_sport
      Oleynik_sport, 10.01.2021 19:46
    0
    Молодець, браво Еліна.
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 10.01.2021 19:35
    +1
    Александр Науменко, 10.01.2021 19:29
    Серце умовило не дивитися третій сет, на вдачу. Завжди слухай своє серце. Всіх з перемогою! Далі буде!
    Аналогично
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 10.01.2021 19:29
    +4
    Серце умовило не дивитися третій сет, на вдачу. Завжди слухай своє серце. Всіх з перемогою! Далі буде!
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 10.01.2021 19:29
    +2
    Elis, 10.01.2021 19:21
    От не даєте ви з Станіславом людині вірити в дива! Пішла я тренуватись, а то ще дограюсь, що розкажете мені, що Санта Клауса не існує І так відклала тренування через Елін третій сет. А то не знаю як Елі, а мені з такими Світолінами точно скоро буде "нічим виносити")))
    Гарного вечора!
    Дякую, навзаєм! Приємно чути, що Ви вже тренуєтесь. Значить, відновлення після травми було успішним. Радий за Вас. У мене тренування було вранці, то ж Марту не довелося подивитися, на жаль.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 10.01.2021 19:28
    +3
    цікавий початок сезону
    Ссылка
    mustapha
      mustapha, 10.01.2021 19:26
    +6
    Якщо Еля відчепить ще й третю казламорду з турніру,їй саме час давати Героя України,за посильний внесок в боротьбі з ординськими окупантами.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 10.01.2021 19:25
    +4
    Oleksandr Kelym, 10.01.2021 19:17
    Повна заспокоєність після вдалого першого сету - а в другому при найменших проблемах включення "нєрвів"...
    Вже шо-шо, а "нєрви" Світоліна робе класно! - простий елементарно-прохідний матч перетворює в тріллер і починає проявляти "героїзм" при подоланні його!
    І тим не менше ви вперто продовжуєте дивитися кожну її гру.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 10.01.2021 19:21
    +5
    captain2009, 10.01.2021 18:58
    Еліс, так я ж тільки за! Але правильно каже Станіслав - Еліні нічим виносити. Та й Кудерметова явно не Зиданшек. Але вболіваймо за наших, звісно. Скальпом третьої мордорки буду дуже задоволений. А там вже можна й Марті поступитися, якщо Марта сама впорається з іспанкою.
    От не даєте ви з Станіславом людині вірити в дива! Пішла я тренуватись, а то ще дограюсь, що розкажете мені, що Санта Клауса не існує І так відклала тренування через Елін третій сет. А то не знаю як Елі, а мені з такими Світолінами точно скоро буде "нічим виносити")))
    Гарного вечора!
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 10.01.2021 19:17
    -4
    Повна заспокоєність після вдалого першого сету - а в другому при найменших проблемах включення "нєрвів"...
    Вже шо-шо, а "нєрви" Світоліна робе класно! - простий елементарно-прохідний матч перетворює в тріллер і починає проявляти "героїзм" при подоланні його!
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 10.01.2021 19:13
    +5
    Кацапским теннисисткам Свитолина будет сниться в страшных снах
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 10.01.2021 19:13
    +7
    Stanislav Matusevych, 10.01.2021 18:56
    Еліна не Марта, їй атакуючу суперницю виносити нічим. Затягнути в довгі розіграші і переграти там, примусити глибокою грою помилятися - так. А винести - ні.
    Я не про техніку, а про емоційний план. Що сьогодні зробила з атакуючою росіянкою в першому сеті?
    Звісно, одна була втомлена, завтра картина буде інша, бо втомлена вже Еля. Але ж помріяти після такої нервової гри ніхто не заважає, правда ж?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 10.01.2021 19:08
    +4
    u6464u, 10.01.2021 19:06
    кацапские сайты как в рот воды набрали, не слышно не видно о своей первой ракетке забыто.
    зараз тут повилазять усілякі "мишебратья" та "адіннарот"...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 10.01.2021 19:07
    +3
    складно, але втерла мельдонієвим ОСРакам носа...
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 10.01.2021 19:06
    +4
    кацапские сайты как в рот воды набрали, не слышно не видно о своей первой ракетке забыто.
    Ссылка
    Наталя Шевченко
      Наталя Шевченко, 10.01.2021 19:00
    +16
    Звичайно, хотілося б легкої перемоги, але не може бути гра з тенісисткою під 33 номером простою. Всі хочуть вигравати і дертися вгору, але не у всіх виходить. Дякую Еліні за характер, за волю до перемоги! Ти наша гордість, щоб там не говорили деякі. Перемог і успіхів тобі, Елінко, а ми будемо радіти, що в нас є спортсмени, на яких хочеться рівнятися!!!
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 10.01.2021 18:58
    +4
    Elis, 10.01.2021 18:48
    Марта після такого ж вчорашнього трилера сьогодні суперницю просто винесла, дай бог і Еліні так завтра))
    Еліс, так я ж тільки за! Але правильно каже Станіслав - Еліні нічим виносити. Та й Кудерметова явно не Зиданшек. Але вболіваймо за наших, звісно. Скальпом третьої мордорки буду дуже задоволений. А там вже можна й Марті поступитися, якщо Марта сама впорається з іспанкою.
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 10.01.2021 18:58
    +2
    Stanislav Matusevych, 10.01.2021 18:54
    Треба привітати Еліну з перемогою на її фірмовому характері, але більше плюсів сьогодні не було. Перша більш-менш серйозна суперниця - і на корті знову була Еліна останніх півтора-двох років. Проти атакуючої суперниці не виходять свої атаки, часто-густо закінчуючись помилками. Це йде з глибоких юніорів: перший атакуючий удар в Еліни непоганий. А завершальний, більш простий, стабільно не виходить. Перехід же на м'яку гру без ризику дозволяє опонентці пробивати на вибір. Тут же просідає і відсоток першої подачі. Ну, і подача на матч, як ми звикли.
    Сьогодні, звичайно, потрібно зробити скидку на дві речі. По-перше, старт сезону, коли ніхто топової гри не показує. По-друге, деяка самозаспокоєність після провального першого сету Александрової зі статистикою 2/15 вінерси/невимушені. Отут і стане, сподіваюсь, у нагоді робота психолога.
    Далі клон Александрової Кудерметова, і на неї треба буде брати сили десь із резервів. Треба було сьогодні закінчувати у двох партіях.
    Какие пивтора - два роки??? 20 сентября победа над Рыбакиной, а 25 сентября над Соболенко первой ракеткой, щас вот первая ракетка РФ
    Ссылка
    Observ45
    online
      Observ45, 10.01.2021 18:57
    0
    Elis, 10.01.2021 18:48
    Марта після такого ж вчорашнього трилера сьогодні суперницю просто винесла, дай бог і Еліні так завтра))
    Та в Марти була серйозна суперниця ( та Вей, чи Шу Вей), а Александрова гравець дещо слабший, мала бути перемога в двох сетах.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 10.01.2021 18:37
    +21
    Молодчина, Элина! Такие матчи, вытянутые на характере, дорогого стоят.
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    Elis
    online
      Elis, 10.01.2021 18:48
    +17
    captain2009, 10.01.2021 18:44
    Так, але ж і сил віддала забагато. За характер і перемогу над мордоркою - величезна подяка, але ж треба майстерністтю перемагати, а не характером та витраченими силами (
    Марта після такого ж вчорашнього трилера сьогодні суперницю просто винесла, дай бог і Еліні так завтра))
    Ссылка
    Наталя Шевченко
      Наталя Шевченко, 10.01.2021 19:00
    +16
    Звичайно, хотілося б легкої перемоги, але не може бути гра з тенісисткою під 33 номером простою. Всі хочуть вигравати і дертися вгору, але не у всіх виходить. Дякую Еліні за характер, за волю до перемоги! Ти наша гордість, щоб там не говорили деякі. Перемог і успіхів тобі, Елінко, а ми будемо радіти, що в нас є спортсмени, на яких хочеться рівнятися!!!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 10.01.2021 18:50
    +15
    Вітаємо та бажаємо йти далі й далі!
    Ссылка
    Hyperion
      Hyperion, 10.01.2021 18:42
    +15
    Это была битва!
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    POWER
      POWER, 10.01.2021 18:39
    +15
    Так держать! Только - Элина!!! Только - Победа!!!
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    Vera Stepler
      Vera Stepler, 10.01.2021 18:38
    +15
    это было здорово Элинка! Бится до конца это о ней
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    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 10.01.2021 18:47
    +12
    Ох и нервы мои Элина потрепала , даже телефон в третьем сете при 4:2 в пользу Александровой выключил , правда не надолго и какое же удовольствие получил , давно так не радовался .
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 10.01.2021 18:39
    +12
    все силы и нервы оставила на корте, а мы у экранов Молодец на характере вытянула
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 10.01.2021 18:55
    +11
    Редко смотрю теннис, но тут реально триллер был. В концовке уже было видно что обе уже просто не могут играть, но у Свитолины сил осталось на грамм больше
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    captain2009
      captain2009, 10.01.2021 18:44
    +11
    sv_2000, 10.01.2021 18:37
    Молодчина, Элина! Такие матчи, вытянутые на характере, дорогого стоят.
    Так, але ж і сил віддала забагато. За характер і перемогу над мордоркою - величезна подяка, але ж треба майстерністтю перемагати, а не характером та витраченими силами (
    Ссылка
    VITASS
    online
      VITASS, 10.01.2021 18:41
    +11
    как закалялась сталь
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    Максим Гаврилов
      Максим Гаврилов, 10.01.2021 18:53
    +10
    Єлька-русафобка!!! ДавИ их блд...!!!
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    nordi
      nordi, 10.01.2021 18:43
    +10
    axylinam, 10.01.2021 18:40
    Вместо того,чтобы легко в двух сетах победить средненькую соперницу,Свитолина устроила очередное садо-мазо представление,сделав кучу подарков сопернице во втором сете,тем не менее результат безусловно отличный
    Як всі співають "средненькую соперницу"...коли вигідно, то Еля не ТОП...так по яким критеріям такі суперниці "средненькие"? чи аби як, а все рівно щось не так. Дякую за супер теніс, характер і волю
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 10.01.2021 18:47
    +9
    Не хочу да и нету сил что-то комментировать. Могу только поблагодарить Элину за хеппи энд после килограммов выжраного валидола... Все, пойду открою бутылочку пива и морально обессиленный упаду в кресло...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.01.2021 18:56
    +8
    Elis, 10.01.2021 18:48
    Марта після такого ж вчорашнього трилера сьогодні суперницю просто винесла, дай бог і Еліні так завтра))
    Еліна не Марта, їй атакуючу суперницю виносити нічим. Затягнути в довгі розіграші і переграти там, примусити глибокою грою помилятися - так. А винести - ні.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 10.01.2021 19:13
    +7
    Stanislav Matusevych, 10.01.2021 18:56
    Еліна не Марта, їй атакуючу суперницю виносити нічим. Затягнути в довгі розіграші і переграти там, примусити глибокою грою помилятися - так. А винести - ні.
    Я не про техніку, а про емоційний план. Що сьогодні зробила з атакуючою росіянкою в першому сеті?
    Звісно, одна була втомлена, завтра картина буде інша, бо втомлена вже Еля. Але ж помріяти після такої нервової гри ніхто не заважає, правда ж?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.01.2021 18:54
    +7
    Треба привітати Еліну з перемогою на її фірмовому характері, але більше плюсів сьогодні не було. Перша більш-менш серйозна суперниця - і на корті знову була Еліна останніх півтора-двох років. Проти атакуючої суперниці не виходять свої атаки, часто-густо закінчуючись помилками. Це йде з глибоких юніорів: перший атакуючий удар в Еліни непоганий. А завершальний, більш простий, стабільно не виходить. Перехід же на м'яку гру без ризику дозволяє опонентці пробивати на вибір. Тут же просідає і відсоток першої подачі. Ну, і подача на матч, як ми звикли.
    Сьогодні, звичайно, потрібно зробити скидку на дві речі. По-перше, старт сезону, коли ніхто топової гри не показує. По-друге, деяка самозаспокоєність після провального першого сету Александрової зі статистикою 2/15 вінерси/невимушені. Отут і стане, сподіваюсь, у нагоді робота психолога.
    Далі клон Александрової Кудерметова, і на неї треба буде брати сили десь із резервів. Треба було сьогодні закінчувати у двох партіях.
    Ссылка
    romeoboss50
    online
      romeoboss50, 10.01.2021 18:49
    +7
    Я так хотів,так вбалював за Єлиночку
    Молодець гарна дівчіна,дуже гарна
    Це той теніс який ми ждемо від Є.С.
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    mustapha
      mustapha, 10.01.2021 19:26
    +6
    Якщо Еля відчепить ще й третю казламорду з турніру,їй саме час давати Героя України,за посильний внесок в боротьбі з ординськими окупантами.
    Ссылка
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