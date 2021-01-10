Свитолина в трехсетовом триллере переиграла первую ракетку России

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
26-летняя украинка, посеянная на турнире под вторым номером, в матче третьего круга одолела первую ракетку России Екатерину Александрову (№33 WTA).
Абу-Даби. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:2, 6:7(5), 7:6(8)
Александрова ужасно подавала в первом сете, по итогу защитив тольку одну свою подачу. Свитолина также начала немного неуверенно, но быстрее нащупала игровой ритм и начала доминировать на корте, прекрасно двигаясь и собирая ошибки соперницы. Во время важных моментов она не боялась рисковать, что уже стало фирменной фишкой начала сезона. Но постоянно работало это только в первом сете и в начале второго.
Со счета 2:0 во второй партии россиянка начала возвращаться в игру. Она стала намного лучше чувствовать геометрию корта, иногда ей даже откровенно везло. А вот Элина после некоторых успешных ударов соперницы и своих неудачных действий в важные моменты почему-то расклеилась. Она начала играть от защиты, но более рисковать с подачей. Несколько очень болезненных двойных ошибок украинки в важные моменты позволили Александровой захватить лидерство во второй партии. Свитолина вроде бы пришла в себя в восьмом гейме, когда удалось сравняться на четырех, но подать на матч в десятом оказалось невыполнимой задачей. Был шанс оформить еще один скрытый матчбол, россиянка сумела набрать шестое очко.
Екатерина начала тай-брейк с двойной ошибки, что вселяло большие надежды. Розыгрыши становились все более затяжными. Было видно, что обе теннисистки отдадут все силы ради победы. Борьба была напряженной, Свитолина уходила на переход, ведя 4:2, а победа досталась россиянке.
Перед началом третьего сета ситуация Элины была неприятной, но после того как она еще и начала уступать с брейком многие похоронили ее шансы на успех. Александрова действительно заиграла на более высоком уровне, все-таки хардовое покрытие для ее игры подходит намного больше, чем грунт в Париже, где она проигрывала украинке. Имея преимущество, россиянка дошла до подачи на матч, внезапно занервничала и наошибалась. Таким подарком Свитолина не могла не воспользоваться.
Судьба матча решалась на тай-брейке финальной партии и он вышел максимально интригующим. На этот раз Александрова уходила на переход, ведя 4:2. Она же первой дошла до матчболов при счете 6-5 и 7-6. К счастью, сегодня характер Элины было не сломить, она отдала себя всю и все-таки вырвала победу. Но сама игра немного расстроила, первая серьезная соперница показала, что особого прогресса в игровом плане у Свитолиной в межсезонье все-таки не произошло. Только за счет морально-волевых постоянно побеждать не получиться.
В следующем раунде Свитолина сразится с Вероникой Кудерметовой из России (№46 WTA).
Отметим, что Элина выиграла 18 из 20 последних поединков против теннисисток из России. На данный момент у нее винстрик из семи таких побед подряд.
Ранее в 1/4 финала вышла Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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Гарного вечора!
Вже шо-шо, а "нєрви" Світоліна робе класно! - простий елементарно-прохідний матч перетворює в тріллер і починає проявляти "героїзм" при подоланні його!
Гарного вечора!
Вже шо-шо, а "нєрви" Світоліна робе класно! - простий елементарно-прохідний матч перетворює в тріллер і починає проявляти "героїзм" при подоланні його!
Звісно, одна була втомлена, завтра картина буде інша, бо втомлена вже Еля. Але ж помріяти після такої нервової гри ніхто не заважає, правда ж?
Сьогодні, звичайно, потрібно зробити скидку на дві речі. По-перше, старт сезону, коли ніхто топової гри не показує. По-друге, деяка самозаспокоєність після провального першого сету Александрової зі статистикою 2/15 вінерси/невимушені. Отут і стане, сподіваюсь, у нагоді робота психолога.
Далі клон Александрової Кудерметова, і на неї треба буде брати сили десь із резервів. Треба було сьогодні закінчувати у двох партіях.
Звісно, одна була втомлена, завтра картина буде інша, бо втомлена вже Еля. Але ж помріяти після такої нервової гри ніхто не заважає, правда ж?
Сьогодні, звичайно, потрібно зробити скидку на дві речі. По-перше, старт сезону, коли ніхто топової гри не показує. По-друге, деяка самозаспокоєність після провального першого сету Александрової зі статистикою 2/15 вінерси/невимушені. Отут і стане, сподіваюсь, у нагоді робота психолога.
Далі клон Александрової Кудерметова, і на неї треба буде брати сили десь із резервів. Треба було сьогодні закінчувати у двох партіях.
Молодець гарна дівчіна,дуже гарна
Це той теніс який ми ждемо від Є.С.
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