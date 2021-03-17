Победная поступь Тухеля. Челси на Стэмфорд Бридж разобрался с Атлетико

В ответном матче на «Стэмфорд Бридж» встречались лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико». В первом поединке «синие» одержали минимальную победу.

Вскоре после финального свистка хозяева поля завладели тотальным территориальным преимуществом. Они много владели мячом и пытались вскрыть оборону соперников, которые хорошо известны своим умением вести защитную игру. И особо острых ситуаций у своих ворот «матрасники» лондонцам создавать не позволяли. Единственная оплошность была допущена, когда защитники «Атлетико» дали принять мяч Вернеру в центре своей штрафной, но удар у форварда не получился.

Отбившись от наскоков оппонентов, гости отодвинули игру от своих владений. И попытались оказать давление на штрафную соперников. И именно желание гостей поатаковать сыграло с ними злую шутку. «Синие» организовали молниеносную контратаку, которая завершилась прострелом Вернера и точным ударом Зиеша.

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Второй тайм прошел при полном доминировании хозяев поля. Лондонцы контролировали ход событий и периодически создавали острые ситуации. В начале второй половины встречи реакцию Облака проверил Вернер, который нанес удар с острого угла. Куда ближе к успеху был Зиеш, но голкипер «Атлетико» снова выручил свою команду.

Под конец поединка «матрасники» пошли вперед большими силами, но заставить ошибиться организованную оборону «Челси» не могли. А на 82 минуте положение гостей еще более ухудшилось. Савич локтем ударил в грудь Рюдигера, получив от арбитра прямую красную карточку. В меньшинстве подопечные Диего Симеоне создали свой самый опасный момент в матче, когда Менди среагировал на удар Фелиша.

Сомнения в итоге противостояния уже не возникали, а на последней компенсированной минуте «синие» провели еще одну результативную контратаку. Завершил ее Эмерсон, который отметился точным ударом сразу после выхода на замену.

2:0 – «Челси» довольно уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

«Челси» – «Атлетико» – 2:0 (первый матч – 1:0)

Зиеш (34), Эмерсон (94)

Хаверц (30) – Лоди (31), Сауль (51), Хименес (60), Коке (73)

Савич (82, грубая игра)

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо (Эмерсон, 93), Зиеш (Пулишич, 77), Хаверц (Чилуэлл, 93), Вернер (Хадсон-Одои, 83)

«Атлетико»: Облак, Лоди (Эрмосо, 46), Хименес, Савич, Триппье (Лемар, 69), Карраско (Мусса Дембеле, 53), Сауль, Коке, Льоренте, Фелиш, Суарес (Корреа, 59)

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)

ЧЕЛСИ - АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА