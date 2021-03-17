Победная поступь Тухеля. Челси на Стэмфорд Бридж разобрался с Атлетико

В ответном матче на «Стэмфорд Бридж» встречались лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико». В первом поединке «синие» одержали минимальную победу.
Вскоре после финального свистка хозяева поля завладели тотальным территориальным преимуществом. Они много владели мячом и пытались вскрыть оборону соперников, которые хорошо известны своим умением вести защитную игру. И особо острых ситуаций у своих ворот «матрасники» лондонцам создавать не позволяли. Единственная оплошность была допущена, когда защитники «Атлетико» дали принять мяч Вернеру в центре своей штрафной, но удар у форварда не получился.
Отбившись от наскоков оппонентов, гости отодвинули игру от своих владений. И попытались оказать давление на штрафную соперников. И именно желание гостей поатаковать сыграло с ними злую шутку. «Синие» организовали молниеносную контратаку, которая завершилась прострелом Вернера и точным ударом Зиеша.
Второй тайм прошел при полном доминировании хозяев поля. Лондонцы контролировали ход событий и периодически создавали острые ситуации. В начале второй половины встречи реакцию Облака проверил Вернер, который нанес удар с острого угла. Куда ближе к успеху был Зиеш, но голкипер «Атлетико» снова выручил свою команду.
Под конец поединка «матрасники» пошли вперед большими силами, но заставить ошибиться организованную оборону «Челси» не могли. А на 82 минуте положение гостей еще более ухудшилось. Савич локтем ударил в грудь Рюдигера, получив от арбитра прямую красную карточку. В меньшинстве подопечные Диего Симеоне создали свой самый опасный момент в матче, когда Менди среагировал на удар Фелиша.
Сомнения в итоге противостояния уже не возникали, а на последней компенсированной минуте «синие» провели еще одну результативную контратаку. Завершил ее Эмерсон, который отметился точным ударом сразу после выхода на замену.
2:0 – «Челси» довольно уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.
«Челси» – «Атлетико» – 2:0 (первый матч – 1:0)
Зиеш (34), Эмерсон (94)
Хаверц (30) – Лоди (31), Сауль (51), Хименес (60), Коке (73)
Савич (82, грубая игра)
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо (Эмерсон, 93), Зиеш (Пулишич, 77), Хаверц (Чилуэлл, 93), Вернер (Хадсон-Одои, 83)
«Атлетико»: Облак, Лоди (Эрмосо, 46), Хименес, Савич, Триппье (Лемар, 69), Карраско (Мусса Дембеле, 53), Сауль, Коке, Льоренте, Фелиш, Суарес (Корреа, 59)
Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Александр Снитко, Sport.ua
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Команда мало того что еще не проигрывала при Тухеле, так они еще и на ноль играют постоянно.
По игре сегодня *матрас*оказался потрепаным нуу разве несколько минут вначале,а потом Челси провел очень хорошую игру,а Симионе с Суаресом теперь пусть розбираются в Лалиге ато и там могут потрепать.
Непруха в играх Вернеру хотя видно как старается.
Рюдигер наверное тоже *ферштеен*по итальянски.
По игре сегодня *матрас*оказался потрепаным нуу разве несколько минут вначале,а потом Челси провел очень хорошую игру,а Симионе с Суаресом теперь пусть розбираются в Лалиге ато и там могут потрепать.
Непруха в играх Вернеру хотя видно как старается.
Рюдигер наверное тоже *ферштеен*по итальянски.
А вот у МЮ завтра проблемки...
Команда мало того что еще не проигрывала при Тухеле, так они еще и на ноль играют постоянно.
По игре сегодня *матрас*оказался потрепаным нуу разве несколько минут вначале,а потом Челси провел очень хорошую игру,а Симионе с Суаресом теперь пусть розбираются в Лалиге ато и там могут потрепать.
Непруха в играх Вернеру хотя видно как старается.
Рюдигер наверное тоже *ферштеен*по итальянски.
А вот у МЮ завтра проблемки...
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