Челси
2 : 0
Атлетико Мадрид
17.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Победная поступь Тухеля. Челси на Стэмфорд Бридж разобрался с Атлетико

Лондонский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 17.03.2021 23:55
  • 802 просмотра
  • 6 комментариев
Победная поступь Тухеля. Челси на Стэмфорд Бридж разобрался с Атлетико
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче на «Стэмфорд Бридж» встречались лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико». В первом поединке «синие» одержали минимальную победу.

Вскоре после финального свистка хозяева поля завладели тотальным территориальным преимуществом. Они много владели мячом и пытались вскрыть оборону соперников, которые хорошо известны своим умением вести защитную игру. И особо острых ситуаций у своих ворот «матрасники» лондонцам создавать не позволяли. Единственная оплошность была допущена, когда защитники «Атлетико» дали принять мяч Вернеру в центре своей штрафной, но удар у форварда не получился.

Отбившись от наскоков оппонентов, гости отодвинули игру от своих владений. И попытались оказать давление на штрафную соперников. И именно желание гостей поатаковать сыграло с ними злую шутку. «Синие» организовали молниеносную контратаку, которая завершилась прострелом Вернера и точным ударом Зиеша.

Getty Images/Global Images Ukraine

Второй тайм прошел при полном доминировании хозяев поля. Лондонцы контролировали ход событий и периодически создавали острые ситуации. В начале второй половины встречи реакцию Облака проверил Вернер, который нанес удар с острого угла. Куда ближе к успеху был Зиеш, но голкипер «Атлетико» снова выручил свою команду.

Под конец поединка «матрасники» пошли вперед большими силами, но заставить ошибиться организованную оборону «Челси» не могли. А на 82 минуте положение гостей еще более ухудшилось. Савич локтем ударил в грудь Рюдигера, получив от арбитра прямую красную карточку. В меньшинстве подопечные Диего Симеоне создали свой самый опасный момент в матче, когда Менди среагировал на удар Фелиша.

Сомнения в итоге противостояния уже не возникали, а на последней компенсированной минуте «синие» провели еще одну результативную контратаку. Завершил ее Эмерсон, который отметился точным ударом сразу после выхода на замену.

2:0 – «Челси» довольно уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

«Челси» – «Атлетико» – 2:0 (первый матч – 1:0)

Зиеш (34), Эмерсон (94)

Хаверц (30) – Лоди (31), Сауль (51), Хименес (60), Коке (73)

Савич (82, грубая игра)

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо (Эмерсон, 93), Зиеш (Пулишич, 77), Хаверц (Чилуэлл, 93), Вернер (Хадсон-Одои, 83)

«Атлетико»: Облак, Лоди (Эрмосо, 46), Хименес, Савич, Триппье (Лемар, 69), Карраско (Мусса Дембеле, 53), Сауль, Коке, Льоренте, Фелиш, Суарес (Корреа, 59)

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)

ЧЕЛСИ - АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 18.03.2021 00:18
    0
    не знаю как это получилось у Тухеля, но Челси выглядит непобедимым. Никогда не видел атлетико таким беспомощным, что даже Суареса пришлось заменять.
    Команда мало того что еще не проигрывала при Тухеле, так они еще и на ноль играют постоянно.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 18.03.2021 00:14
    -1
    Pol Chopa, 18.03.2021 00:07
    В матчах АПЛ обычно против Челси,за малым исключением,а сегодня ЗА них,как и за все анлийские команды т.к.вовлечен в чемп АПЛ.
    По игре сегодня *матрас*оказался потрепаным нуу разве несколько минут вначале,а потом Челси провел очень хорошую игру,а Симионе с Суаресом теперь пусть розбираются в Лалиге ато и там могут потрепать.
    Непруха в играх Вернеру хотя видно как старается.
    Рюдигер наверное тоже *ферштеен*по итальянски.
    А по паре моментов, тянущих на 11 метров, что скажешь?
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 18.03.2021 00:07
    0
    В матчах АПЛ обычно против Челси,за малым исключением,а сегодня ЗА них,как и за все анлийские команды т.к.вовлечен в чемп АПЛ.
    По игре сегодня *матрас*оказался потрепаным нуу разве несколько минут вначале,а потом Челси провел очень хорошую игру,а Симионе с Суаресом теперь пусть розбираются в Лалиге ато и там могут потрепать.
    Непруха в играх Вернеру хотя видно как старается.
    Рюдигер наверное тоже *ферштеен*по итальянски.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 18.03.2021 00:07
    -2
    Судья - красавчик. Дать грязно бороться более жестким и крупным игрокам - это дать им серьёзную фору. Простить очевидный пенальти и дать красную за тычок, которых десятки при стандартах... У Атлетико и без того шансов было немного...
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 18.03.2021 00:03
    +1
    Челси хорошо выглядят.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 18.03.2021 00:00
    0
    МанСити и Челси прошли в академическом стиле. Приятно было смотреть.
    А вот у МЮ завтра проблемки...
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 18.03.2021 00:03
    +1
    Челси хорошо выглядят.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 18.03.2021 00:18
    0
    не знаю как это получилось у Тухеля, но Челси выглядит непобедимым. Никогда не видел атлетико таким беспомощным, что даже Суареса пришлось заменять.
    Команда мало того что еще не проигрывала при Тухеле, так они еще и на ноль играют постоянно.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 18.03.2021 00:07
    0
    В матчах АПЛ обычно против Челси,за малым исключением,а сегодня ЗА них,как и за все анлийские команды т.к.вовлечен в чемп АПЛ.
    По игре сегодня *матрас*оказался потрепаным нуу разве несколько минут вначале,а потом Челси провел очень хорошую игру,а Симионе с Суаресом теперь пусть розбираются в Лалиге ато и там могут потрепать.
    Непруха в играх Вернеру хотя видно как старается.
    Рюдигер наверное тоже *ферштеен*по итальянски.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 18.03.2021 00:00
    0
    МанСити и Челси прошли в академическом стиле. Приятно было смотреть.
    А вот у МЮ завтра проблемки...
    Ссылка
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