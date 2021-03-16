В среду, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» будет принимать мадридский «Атлетико». Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В чемпионате Англии «Челси» идет на четвертом месте, а в минувший уик-энд команда Томаса Тухеля неожиданно потеряла очки в матче с «Лидсом», сыграв в безголевую ничью. Допустил осечку в своем национальном первенстве и «Атлетико»: мадридский клуб сыграл с «Хетафе» вничью со счетом 0:0. «Матрасники» возглавляют турнирную таблицу Примеры, опережая на 4 очка «Барселону». В первом поединке, который состоялся в Бухаресте, «синие» с минимальным счетом обыграли команду Диего Симеоне. Единственный результативный удар нанес во втором тайме Оливье Жиру.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Атлетико».