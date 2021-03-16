Челси
0 : 0
Атлетико Мадрид
17.03.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Челси — Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Первый поединок «синие» выиграли, но их преимущество весьма шаткое

  • 16.03.2021 18:23
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Челси — Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 17 марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» примет мадридский «Атлетико».

Первый матч завершился победой «аристократов» со счетом 1:0. «Атлетико» горит желанием взять реванш за поражение и выйти в четвертьфинал турнира.

«Челси»

Кроме выступлений в Лиге чемпионов, лондонцы продолжают активную борьбу за место в зоне ЛЧ в английской Премьер-лиге. После 29-ти сыгранных туров «аристократы» занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 51 очко при разнице забитых и пропущенных мячей 44-25.

Стоит отметить, что Томас Тухель, который возглавил «Челси» в конце января, постепенно привыкает к команде. Последний раз в АПЛ «Челси» проиграл 19 января, уступив «Лестеру» со счетом 0:1.

Победа со счетом 1:0 не позволяет «Челси» чувствовать себя спокойно перед ответным поединком с мадридским «Атлетико». Да, лондонцев устроит ничья с любым счетом, но испанская команда едет в Англию за победой и сделает все, чтобы ее добиться.

«Атлетико»

Еще совсем недавно казалось, что золотые медали испанской Ла Лиги уже у «Атлетико» в кармане. Но последние месяцы показали, что все не столь однозначно.

«Матрасники» выиграли всего три из последних восьми поединков чемпионата Испании, четырежды сыграв вничью и один раз проиграв. Теперь в активе «Атлетико» 63 очка, у «Барселоны», идущей на втором месте, 59 зачетных пунктов. Одна-две ошибки — и «блаугранас» смогут опередить мадридский клуб.

При этом «Атлетико» мечтает о выходе в 1/4 финала Лиги чемпионов. Поражение 0:1 — не приговор, «матрасники» намерены взять реванш у лондонской команды. И шансы на это у подопечных Диего Симеоне вполне есть. Но поединок обещает быть очень тяжелым для обоих соперников.

Ориентировочные составы:

«Челси»: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо, Вернер, Зиеш, Жиру.

«Атлетико»: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Коке, Фелиш, Льоренте, Сауль, Феррейра-Карраско, Суарес.

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17 марта, среда

«Челси» — «Атлетико»
Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 22:00
Прямая трансляция на «Футбол 2» и MEGOGO
ЧЕЛСИ — АТЛЕТИКО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Михаил Шаповалов, Sport.ua

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