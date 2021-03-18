Челси
2 : 0
Атлетико Мадрид
17.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Диего СИМЕОНЕ: «Легко махать кулаками после драки»

Наставник мадридского «Атлетико» признал, что победа «Челси» получилась заслуженной

  • 18.03.2021 01:11
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Диего СИМЕОНЕ: «Легко махать кулаками после драки»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от лондонского «Челси» (0:2) в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Итог матча оставил «матрасников» за бортом турнира.

«Соперник заслужил победу по сумме двух матчей. Первый матч получился равным, но они забили мяч. Сегодня «Челси» сыграл лучше нас и заслуженно взял верх. Мы пытались найти возможность для гола, но не смогли этого сделать, несмотря на все усилия.

Раздражение игроков можно понять, когда их убирают с поля. Мы пытались изменить игру в нападении и по-другому строить свои атаки. Я не ищу оправданий. Соперник сыграл лучше. Нужно поздравить их, извлечь урок и двигаться дальше.

Мы высоко прессинговали, но отобрать мяч не могли. Пытались поменять схему игры, старались давить, но им удалось с этим справиться. Соперник был просто лучше нас. Добавить здесь нечего. Нам нужно прибавлять.

Легко махать кулаками после драки. Теперь уже не о чем сожалеть - противостояние завершилось. Я рад тому, как сегодня сыграл Жоау Фелиш. Хотели продолжить борьбу, но в этой Лиге чемпионов мы играли недостаточно хорошо», — считает Симеоне.

В первом матче «Челси» обыграл «Атлетико» со счетом 1:0.

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Источник — УЕФА

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