Сегодня, 17 марта «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимает «Атлетико» Мадрид. Первый матч англичане на выезде выиграли 1:0.
Составы команд:
«Челси»: Менди – Аспиликуэта, Зума, Рюдигер – Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо – Зиеш, Хаверц, Вернер
«Атлетико»: Облак – Лоди, Хименес, Савич, Триппье – Карраско, Сауль, Коке, Льоренте – Жоау Фелиш, Луис Суарес
Смотрите обзор самых ярких моментов матча:
1:0 - Зиеш, 34-я минута:
2:0 - Эмерсон, 90-я минута
Обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмерсон Палмери (Челси).
|82'
|Игрок команды Атлетико Мадрид получает красную карточку.
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Челси).
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Источник — Sport.ua
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