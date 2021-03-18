Челси
2 : 0
Атлетико Мадрид
17.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Челси – Атлетико - 2:0. Видео голов и обзор матча

«Челси» принимает «Атлетико» в отчетном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 18.03.2021 00:30
  • 2247 просмотров
  • 1 комментарий
Челси – Атлетико - 2:0. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 17 марта «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимает «Атлетико» Мадрид. Первый матч англичане на выезде выиграли 1:0.

Составы команд:

«Челси»: Менди – Аспиликуэта, Зума, Рюдигер – Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо – Зиеш, Хаверц, Вернер

«Атлетико»: Облак – Лоди, Хименес, Савич, Триппье – Карраско, Сауль, Коке, Льоренте – Жоау Фелиш, Луис Суарес

Смотрите обзор самых ярких моментов матча:

1:0 - Зиеш, 34-я минута:

2:0 - Эмерсон, 90-я минута

Обзор матча:

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Эмерсон Палмери (Челси).
82' Игрок команды Атлетико Мадрид получает красную карточку.
34' ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Челси).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vova zorov
    online
      vova zorov, 17.03.2021 22:58
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Дебилы! Прошол только первый тайм!
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