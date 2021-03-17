Харьковчане добыли три очка в игре с дебютантом лиги

Металлист 1925 одержал победу в первом после зимнего перерыва матче

  • 17.03.2021 18:39
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Харьковчане добыли три очка в игре с дебютантом лиги

Полноценный старт в Первой лиге согласно календаря запланирован на 19-ое марта. Но поскольку в первой осенней части чемпионата было достаточно много пропущено матчей из-за коронавирусных заболеваний в ряде команд, то уже с 5-го марта началось доигрывание несыгранных матчей. Благодаря этим доигровкам, например, одесский «Черноморец» набрал 6 очков в двух матчах и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата. Харьковскому «Металлисту 1925» 15-го марта предстояло сыграть дома матч с «Альянсом» из Липовой Долины. Эта игра не состоялась, как положено в 6-ом туре, из-за вспышки заболеваний коронавирусом в «Альянсе». И вот в понедельник вечером на поле красавца стадиона «Металлист» вышли две команды из верхней части турнирной таблицы («Металлист 1925» занимает 5-ую строчку в таблице, а команда из Сумской области на 8-ой строке). Победа харьковчан перемещала их с пятого места на четвёртое, а выигрыш матча «Альянсом» позволял подопечным Ярошенко ворваться в пятёрку лучших, вытесняя оттуда «Металлист 1925». Прежде чем перейти к описанию хода матча несколько слов о том, что происходило накануне матча в Харькове. За два дня до игры, в субботу, «Металлист 1925» провёл первую в этом году пресс-конференцию для СМИ. Перед журналистами выступили и ответили на их вопросы – Генеральный директор клуба Ярослав Вдовенко и главный тренер Валерий Кривенцов. Также были представлены все 7 новичков команды: защитники Евгений Ткачук и Артур Западня, полузащитники Юрий Батюшин, Артём Габелок и Олег Голодюк, а также нападающие Виталий Пономарь и Валерий Блажко. Гендиректор сообщил новость о том, что подписали соглашение с новым поставщиком одежды и обуви фирмой «Пума». Теперь эта известная во всём мире фирма стала техническим спонсором харьковского клуба. Также Генеральный директор успокоил болельщиков по поводу учебно-тренировочной базы и стадиона, которые сейчас используются командой. Ведь после заявлений Александра Ярославского о неясном с его точки зрения использовании этих объектов непонятными для него структурами, возникли у фанов команды волнения, а где будет тренироваться, и играть их любимая команда. Но Ярослав Викторович Вдовенко сказал, что базу и стадион клуб эксплуатирует на законных основаниях и подписаны долгосрочные договора на аренду.

Также хорошая новость пришла из медиацентра клуба «Металлист 1925». Теперь в структуре медиацентра появился новый сотрудник. Амбасодором клуба стала журналистка, известная блогерша, телеведущая программы «Футбольный формат» на канале «Экспресо» Дарья Савина. Также руководство и менеджмент клуба сделали небольшой приятный сюрприз для игроков и тренеров команды, обновив дизайн раздевалки на стадионе «Металлист», сделав его в цветах и символике команды. Хотелось бы упомянуть и о ещё одном моменте. Из-за поломки на одной из веток теплотрассы, по которой подается тепло на стадион, мог быть не включён подогрев газона стадиона «Металлист», что привело бы к переносу матча. Но оперативное и своевременное вмешательство клуба «Металлист 1925» в решение проблемы и оказание помощи коммунальным службам города оказало положительное влияние, и подача тепла в кратчайшие сроки была восстановлена.

На матч был разрешен допуск болельщиков. И, несмотря на будний день, на матч пришло с учётом всех обстоятельств (продолжающая пандемия, потеря интереса у большой части жителей Украины к футболу, довольно-таки холодная погода) ровно 2 627 зрителей. И это является на данный момент рекордом сезона. Предыдущий рекорд тоже принадлежал домашней встрече «Металлиста 1925», когда команда в сентябре принимала «Агробизнеса» (2 512 болельщиков). Отмечу сразу, что на матче все карантинные меры были соблюдены идеально – было измерение температуры на входе, все присутствующие на игре, были в масках и респираторах.

Теперь о матче. В стартовом составе «Металлиста 1925» вышли на поле сразу четыре новичка команды – Западня, Ткачук, Батюшин и Голодюк. Во втором тайме появился и пятый новичок – Блажко. То, что харьковчане хорошо поработали на сборах, стало заметно сразу же, буквально с первых минут встречи. Голодюк и Батюшин уверенно вели игру в центре поля. Их ходы были сплошной загадкой для соперника. И уже на 8-ой минуте встречи Юрий Батюшин отдал прекрасный пас выбегающему слева на ворота гостей Дмитренко. Владислав прицелился и в одно касание отправил мяч в «девятку» ворот Важинского. Спустя 9 минут, во время подключение в атаку Артура Западни, его не по правилам остановил в штрафной площадке защитник гостей. Рефери без колебаний указал на точку. Дерек легко переиграл голкипера «Альянса», пробив в противоположный угол от того угла, куда бросился Важинский. 30 минут игры были настолько хороши в исполнении харьковчан, что касалось зрители, увидят град мячей в ворота гостей. Проходы по флангам, игра в стеночку и дальние пасы, комбинации на любой вкус.

К концу первого тайма «Альянсу» удалось кое-как выровнять игру, хотя быстрые выпады хозяев всё ещё были опасными. Тем не менее, подопечным Ярошенко удалось сократить отставание в счете – новичок «Альянса» Андрей Герт, который ударом головой после подачи углового поразил ворота, защищаемые Сидоренко. В дебюте второго тайма, к большому сожалению, травму получил Олег Голодюк, через которого все свои атаки строил «Металлист 1925». Атаковать хозяева поля стали намного реже. Липоводолинцам удалось перехватить инициативу и даже несколько раз опасно подбираться к воротам харьковчан. Правда, серьёзных угроз, когда Денис Сидоренко вступал в игру, было у ворот хозяев мало. На 73-ей минуте Агапов ворвался в штрафную харьковской команды и картинно упал. Арбитр показал нападающему гостей жёлтую карточку за симуляцию. Тут же, через две минуты, опасно прострелил с фланга Жичиков, но Дмитренко не успел замкнуть хороший прострел защитника. И ещё в одном из эпизодов вратарь «Металлиста 1925» чуть сам себе не привёз гол, неудачно отдав пас в центр, но тот же Агапов слишком далеко отпустил мяч при приёме и не смог пробить по воротам. В составе хозяев, кроме Голодюка отметил бы ещё Дерека и Дмитренко. В целом лично мне игра понравилась. Жду появление на поле уже почти восстановившегося  после травмы Ямполя и дебюта Пономаря. Уверен, это будет хорошее усиление команды.

После матча Кривенцов, сказал, что его команда идеально отыграла первые 30 минут матча, и поблагодарил болельщиков за хорошую поддержку в течение всего матча. Тренер гостей посетовал на некоторые действия судьи матча и сказал, что его команда только привыкает к выступлению в Первой лиге.

Эта победа позволила подопечным Кривенцова выйти на четвёртое место, обойдя «Горняк-Спорт». «Альянс» же переместился с 8-го на 9-ое место.

«Металлист 1925» – «Альянс» 2:1
Голы: Дмитренко (8), Дерек (17 пен) - Герт (39).
«Металлист 1925»: Сидоренко Д., Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня, Кольцов, Голодюк (Крыськив 55), Савин (Холод 84), Батюшин, Дмитренко (Ченбай 87), Дерек (Блажко 84).
«Альянс»: Важинский, Осадчий, Пикуль, Медведев (Писный 46), Герт, Лучик (Неплях 85), Поднебенной, Агапов (Шпиренок 90), Шарай С., Рогозинский (Шарай В. 50), Зубков (Сидоренко Я. 56).
Предупреждения: Дмитренко (19) - Осадчий (28), Шарай В. (72), Агапов (72).

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Анатолий Хамаев, Sport.ua

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