В перенесенном поединке 6-го тура Первой Лиги Украины харьковский «Металлист 1925» обыграл «Альянс» со счетом 2:1.
«Металлист 1925» — «Альянс» — 2:1
Голы: Дмитренко, 8, Дерек, 18, с пенальти — Герт 39
«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня, Кольцов (к), Савин (Холод 83), Голодюк (Крысько 55), Батюшин, Дмитренко (Ченбай 87), Дерек (Блажко 83)
«Альянс»: Важинский, Осадчий, Пикуль (к), Медведев (Писный, 46), Герт, Лучик (Неплях, 86), Пиднебенной, Шарай С., Агапов (Шпыренок 90), Зубков (Сидоренко Я. 57), Рогозинский (Шарай В. 50)
Предупреждения: Дмитренко, 20 — Осадчий, 28, Агапов, 73, Шарай В., 73
Источник — ФК Металлист 1925
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