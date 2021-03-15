В перенесенном поединке 6-го тура Первой лиги Украины харьковский «Металлист 1925» обыграл «Альянс» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Металлист 1925» — «Альянс» — 2:1
Голы: Дмитренко, 8, Дерек, 18, с пенальти — Герт, 39
События матча
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Герт (Альянс).
|17'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дерек Фрейтас (Металлист 1925).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Дмытренко (Металлист 1925).
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Источник — ФК Металлист 1925
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