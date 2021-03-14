Металлист 1925 — Альянс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 15 марта, состоится перенесенный поединок 6-го тура Первой лиги Украины, в котором харьковский «Металлист 1925» примет «Альянс».
Встреча пройдет на стадионе «Металлист» в Харькове. Прямая трансляция встречи начнется в 16:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Металлист 1925
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