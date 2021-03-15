Руслан КОСТЫШИН: «Команда вышла и сыграла агрессивно»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин на пресс-конференции после победы над «Мариуполем» (4:1) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги ответил на вопросы журналистов.

– Руслан Владимирович, поздравляем с победой. Пожалуйста Ваш комментарий сегодняшнего матча.

– Сначала хотелось бы посмотреть видео чтобы комментировать, но как команда сегодня вышла и агрессивно играла - за это ребятам большое спасибо. Они молодцы, прислушивались к советам и выполнили все, о чем мы договаривались перед игрой. Эта агрессия на протяжении всего матча дала свой результат. Четыре мы редко забиваем.

– Сегодня были забиты красивые голы, в том числе Денисом Костышиным и Владимиром Лысенко, чего раньше не наблюдалось. Именно голов головой. Насколько это приятно?

– Это также агрессия. По поводу Дениса, я больше доволен не его голом, а тем, как он провел сегодня игру. Такое впечатление, что он уже окончательно оправился от своей травмы и выходит на свой обычный уровень. Осенью он выглядел не так, как ему хотелось и сборы пошли ему на пользу.

– Следующая игра с луганской «Зарей», соперник серьезный, какой будет подготовка?

– Один день отдохнем и приступим к тренировкам. Конечно, будем серьезно готовиться. Жаль, что будет пропускать Денис Антюх, который получил предупреждение в компенсированное время. Он сегодня очень хорошо сыграл, на том уровне, который мы от него ждем. Если раньше мы были недовольны его действиями, то сегодня претензий к нему нет и нам будет не хватать его в матче с «Зарей». Это футболист, который дает нам скорость и выдерживает высокий темп на протяжении всей игры. Будем готовиться в том числе и тактически, потому что «Заря» играет иначе.

– Вячеслав Чурко был заменен еще в первом тайме, что с ним?

– Это рецидив. У него была проблема. Наступили на травмированное место на ноге. Надеемся, что день-два и он будет в строю.