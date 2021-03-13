18-й тур
Мариуполь
0 : 0
Колос К
14.03.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Премьер-лиги

  • 13.03.2021 13:58
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Мариуполь – Колос. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 14 марта, состоится встреча 18 тура украинской Премьер-лиги, в которой «Мариуполь» принимает «Колос». Матч пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало в 14:00 по киевскому времени.

Номинально домашний поединок «Мариуполь» проведет на поле соперника, «Колоса». И этот факт никак не поможет азовцам прервать безвыигрышную серию, которая длится с ноября прошлого года. К тому же в матче первого круга «Колос» победил, дожав «Мариуполь» в компенсированное время – 1:0. Наверняка коваливская команда постарается повторить успех!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» – «Колос».
 

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Источник — Sport.ua

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