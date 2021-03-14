Воскресную часть поединков 18 тура украинской Премьер-лиги будут открывать «Мариуполь» и «Колос», которые сыграют на домашней для команды Руслана Костышина арене в Ковалевке. Наиболее успешная команда из этой пары, с большой долей вероятности, обеспечит себя улучшением позиций в турнирной таблице.

«Мариуполь»

Приазовцам в текущем сезоне приходится тяжелее всех остальных команд «элитного» первенства. Коллектив Остапа Маркевича уже и забыл, каково это играть на поле родного стадиона, на котором все еще продолжаются работы над заменой покрытия. Второй круг должен был стать особым временем для «Мариуполя», ведь, согласно календарю, они не должны были бы покидать пределы своего города из-за изменения мест проведения матчей в первой половине сезона. Однако, нынче команде с берегов Азовского моря приходится продолжать скитания по чужим полям.



Разумеется, говорить о хоть каких-нибудь результатах в таких условиях достаточно сложно. Да и не побеждали приазовцы уже достаточно давно – с конца ноября, когда им удалось переиграть ПФК «Львов» (3:1). Период после зимней паузы, также, особыми успехами не отметился. Три минимальных поражения: от «Александрии», «Зари» и «Ворсклы», а также боевая ничья против «Днепра-1» (2:2), показали, что сопротивляться приазовцы могут даже в играх с достаточно сложными соперниками, однако очевидно, что продвижения по турнирной лестнице подобные результаты не приносят.

«Колос»

Команда Руслана Костышина стартовала во втором круге с качественной игры в матче против действующего чемпиона, донецкого «Шахтера» (0:0), после чего последовал успех против того же ПФК «Львов» (2:0). Показалось, что «колоски» делают весомую заявку на продвижение в сторону потенциальной зоны еврокубков, однако сразу же за этими результатами последовало шокирующее поражение от львовского «Руха» на последних секундах (1:2), а также триллер с неудачной для «Колоса» развязкой в серии послематчевых пенальти против киевского «Динамо» в Кубке Украины.



Последствия очевидны – в прошлом туре произошла очередная осечка команды Костышина, которая не сумела переиграть петровский «Ингулец» в выездном поединке (0:0). На этом фоне, «Мариуполь» будет являться для команды из Ковалевки не таким уж и «удобным» оппонентом для завоевания необходимых очков. Тем более, когда речь будет идти о возможности для команды Маркевича переломить неудачную серию выступлений в предыдущих играх.

Кадровые потери

В предстоящей игре каждый из тренеров не сможет рассчитывать, как минимум, на одного своего подопечного из-за дисквалификации. Центральный защитник Максим Максименко пропустит матч со стороны «Колоса», а у «Мариуполя» будет отсутствовать пара удаленных в игре против полтавской «Ворсклы» футболистов: центральный защитник Алексей Быков и центральный полузащитник Вячеслав Танковский. Также, у приазовцев будет отсутствовать нападающий Даниил Сикан, который в той же игре получил тяжелую травму головы.

Арбитр

Поединок «Мариуполь» – «Колос» было доверено провести представителю династии рефери семейства Шандор, Александру Шандору, который представляет город Львов.

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Сагуткин, Муравский, Кирюханцев – Чех – Очеретько, Бондаренко, Мишнев, Кащук – Кулаков.



«Колос»: Волынец – Золотов, Гавриш, Петров, Кравченко – Богданов, Задоя – Антюх, Д. Костышин, Чурко – Лысенко.

14 марта, воскресенье