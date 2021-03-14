Мариуполь - Колос - 1:4. Разгром в игре УПЛ. Видео голов и обзор матча

«Колос» в матче УПЛ разгромил «Мариуполь» со счетом 4:1, забив быстрый гол уже на 5-й минуте встречи.
События матча
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Лысенко (Колос К).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Новак (Колос К).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Мариуполь).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Костышин (Колос К).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Чурко (Колос К).
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Источник — Sport.ua
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