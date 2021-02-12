Элина Свитолина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису

  • 12.02.2021 13:30
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Элина Свитолина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

13 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем круге 26-летняя украинка сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№28 WTA). Встреча пройдет первым запуском на арене Маргарет Корт. Время начала матча – 02:00 по Киеву (в ночь с пятницы на субботу).

Путь на турнире
Стадия  Свитолина  Путинцева
1-й круг    Боузкова (6-3 7-6) №50 WTA  Стивенс (4-6 6-2 6-3) №41 WTA
2-й круг  Гауфф (6-4 6-3) №48 WTA  ван Эйтванк (6-4 1-6 6-2) №67 WTA

Ранее девушки провели семь встреч, украинка выиграла пять последних.

Победительница этого матча в следующем раунде сыграет против американки Джессики Пегулы (№61 WTA) или Кристины Младенович из Франции (№52 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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