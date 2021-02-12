Australian Open. Когда играет Свитолина? Расписание на 13-е февраля

Также на корты выйдут украинские парницы

  • 12.02.2021 09:13
  • 1512 просмотров
  • 5 комментариев
Australian Open. Когда играет Свитолина? Расписание на 13-е февраля
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

13-го февраля на корты Мельбурна выйдут четыре украинские теннисистки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу в одиночном разряде Australian Open матчем против Юлии Путинцевой из Казахстана (№28 WTA). Встреча пройдет первым запуском на арене Маргарет Корт. Время начала матча – 02:00 по Киеву (в ночь с пятницы на субботу).

Катерина Бондаренко и Надежда Киченок во втором круге парного разряда померяются силами с 16-й сеяной немецко-российской парой Лаура Зигемунд / Вера Звонарева. Встреча состоится на корте №8 вторым запуском после матча Кабаль / Фарах - Бублик / Голубев. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

Людмила Киченок и Алена Остапенко (Латвия), которые получили 13-й номер посева, сыграют против румынского тандема Андрея Миту / Ралука Олару. Встреча пройдет на корте №13 первым запуском. Время начала матча – 04:00 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vital
      vital, 12.02.2021 10:00
    0
    Так, у АО почалися перші труднощі з короною. Наступні 5 ігрових днів на шлемі без вболівальників. Уявляю як тим вболівальникам, що перелетіли океан, щоб подивитися вживу матчі АО-2021.
    П.с. Але хоч би цим все й обмежилося, без скасування матчі зокрема, і турніру загалом.
    Ссылка
    Andriy Maksymuk
    online
      Andriy Maksymuk, 12.02.2021 09:49
    0
    dudigo78, 12.02.2021 09:21
    Жара, відсутність великої кількості вболівальників, суперниця, яка може нав'язати серйозну боротьбу. Завтра все не на користь Еліни
    Починаючи з суботи, матчі будуть уже без вболівальників... Еля грає в суботу вранці...
    Ссылка
    Andriy Maksymuk
    online
      Andriy Maksymuk, 12.02.2021 09:41
    +1
    vital, 12.02.2021 09:17
    Так, Еля лише завдяки Коко зіграла у вечірній сесії в 2-му раунді. Якщо в Еліни немає харизматичної опонентки, то її матчі організатори не ставлять у прайм-тайм. Чому так, думаю зрозуміло.
    Останнім запуском стоїть матч Контавейт-Роджерс. Думаєте, вони дуже харизматичні чи можуть виграти турнір?
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    dudigo78
      dudigo78, 12.02.2021 09:21
    +1
    Жара, відсутність великої кількості вболівальників, суперниця, яка може нав'язати серйозну боротьбу. Завтра все не на користь Еліни
    Ссылка
    vital
      vital, 12.02.2021 09:17
    +3
    Так, Еля лише завдяки Коко зіграла у вечірній сесії в 2-му раунді. Якщо в Еліни немає харизматичної опонентки, то її матчі організатори не ставлять у прайм-тайм. Чому так, думаю зрозуміло.
    Ссылка
    vital
      vital, 12.02.2021 09:17
    +3
    Так, Еля лише завдяки Коко зіграла у вечірній сесії в 2-му раунді. Якщо в Еліни немає харизматичної опонентки, то її матчі організатори не ставлять у прайм-тайм. Чому так, думаю зрозуміло.
    Ссылка
    Andriy Maksymuk
    online
      Andriy Maksymuk, 12.02.2021 09:41
    +1
    vital, 12.02.2021 09:17
    Так, Еля лише завдяки Коко зіграла у вечірній сесії в 2-му раунді. Якщо в Еліни немає харизматичної опонентки, то її матчі організатори не ставлять у прайм-тайм. Чому так, думаю зрозуміло.
    Останнім запуском стоїть матч Контавейт-Роджерс. Думаєте, вони дуже харизматичні чи можуть виграти турнір?
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 12.02.2021 09:21
    +1
    Жара, відсутність великої кількості вболівальників, суперниця, яка може нав'язати серйозну боротьбу. Завтра все не на користь Еліни
    Ссылка
    vital
      vital, 12.02.2021 10:00
    0
    Так, у АО почалися перші труднощі з короною. Наступні 5 ігрових днів на шлемі без вболівальників. Уявляю як тим вболівальникам, що перелетіли океан, щоб подивитися вживу матчі АО-2021.
    П.с. Але хоч би цим все й обмежилося, без скасування матчі зокрема, і турніру загалом.
    Ссылка
    Andriy Maksymuk
    online
      Andriy Maksymuk, 12.02.2021 09:49
    0
    dudigo78, 12.02.2021 09:21
    Жара, відсутність великої кількості вболівальників, суперниця, яка може нав'язати серйозну боротьбу. Завтра все не на користь Еліни
    Починаючи з суботи, матчі будуть уже без вболівальників... Еля грає в суботу вранці...
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