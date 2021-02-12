Australian Open. Когда играет Свитолина? Расписание на 13-е февраля

13-го февраля на корты Мельбурна выйдут четыре украинские теннисистки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу в одиночном разряде Australian Open матчем против Юлии Путинцевой из Казахстана (№28 WTA). Встреча пройдет первым запуском на арене Маргарет Корт. Время начала матча – 02:00 по Киеву (в ночь с пятницы на субботу).

Катерина Бондаренко и Надежда Киченок во втором круге парного разряда померяются силами с 16-й сеяной немецко-российской парой Лаура Зигемунд / Вера Звонарева. Встреча состоится на корте №8 вторым запуском после матча Кабаль / Фарах - Бублик / Голубев. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

Людмила Киченок и Алена Остапенко (Латвия), которые получили 13-й номер посева, сыграют против румынского тандема Андрея Миту / Ралука Олару. Встреча пройдет на корте №13 первым запуском. Время начала матча – 04:00 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)

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