Элина Свитолина – Юлия Путинцева. Прогноз и анонс на матч Australian Open

Первая ракетка Украины против одной из самых скандальных теннисисток мира

  • 12.02.2021 12:48
  • 523 просмотра
  • 1 комментарий
Элина Свитолина – Юлия Путинцева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь с пятницы на субботу первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет матч третьего круга основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соперницей украинки станет Юлия Путинцева из Казахстана (№28 WTA). Матч начнется в 02:00 по Киеву.

Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток около 81 тысячи американских долларов призовых в дополнение к $166 тысячам, которые уже завоеваны. Кто-то из девушек точно заработает 110 очков в рейтинг WTA, так как в прошлом году обе вылетели на стадии третьего круга. Свитолина тогда проиграла Гарбинье Мугурусе, Путинцева уступила Симоне Халеп.

Соперница

Путинцева защищает цвета Казахстана, но родилась и живет в Москве, а до 2012 года играла за Россию. Известна не только своими успехами, но и своеобразным поведением на корте. Практически каждый ее матч сопровождается бурными всплесками эмоций, приправленных отборными ругательствами, бросанием ракетки или нецензурными жестами. По ходу турнира она уже успела обругать своего тренера в матче первого круга, назвав его «куском дол*****». Удивительно, но такое поведение часто помогает ей во время матчей выходить из трудных ситуаций. Таков уж у нее характер, у каждого свои методы достижения результата.

Вот это историческое видео позволит ближе познакомиться с поведением Юлии Путинцевой во время матчей:

При росте 1,63 м (самая низкая в топ-30) основными козырями Юлии являются скорость передвижения по корту и боевой дух, о котором вспоминала Элина Свитолина перед матчем. Путинцева всегда борется до конца, бегая за каждым мячом. При этом она не только собирает ошибки соперниц, но еще и частенько контратакует сама.

На ее счету есть уже три четвертьфинала турниров Большого Шлема (дважды на Ролан Гаррос и один раз на US Open), но зачастую она не попадает во вторую неделю мейджоров. На уровне WTA выиграла один турнир, выше 27-го места в рейтинге не подымалась. Имеет восемь побед над теннисистками из топ-10. Любопытно, что на недавнем Открытом чемпионате Франции, как и Свитолина, проиграла Наде Подороске из Аргентины.

Путь на турнире
Стадия  Свитолина  Путинцева
1-й круг    Боузкова (6-3 7-6) №50 WTA  Стивенс (4-6 6-2 6-3) №41 WTA
2-й круг  Гауфф (6-4 6-3) №48 WTA  ван Эйтванк (6-4 1-6 6-2) №67 WTA

Статистика на турнире

   Свитолина  Путинцева
матчи 2 2
средний рейтинг соперниц 49 54
среднее время матча 1:38:30 2:02:30
потрачено секунд на одно очко 41 45
выиграно очков на подаче, % 62.7 62.1
эйсы/гейм 0.17 0.08
двойные ошибки/гейм 0.08 0.06
% первой подачи 59.2 64.7
выиграно очков на первой подаче, % 74.0 68.7
выиграно очков на второй подаче, % 46.4 50.0
выиграно очков на приеме, % 36.2 40.6
реализовано брейкпойнтов, % 57.1 37.5
выходов к сетке/гейм 0.83 0.35
очки, выигранные у сетки, % 64.7 50.0
виннерсы/гейм 1,12 0.77
невынужденные ошибки/гейм 1,17 0.98

Прогноз

Несмотря на то, что Путинцева сейчас в хорошей форме, она будет явным андердогом в предстоящем матче. Причин сразу несколько. Во-первых, новая атакующая Свитолина с неплохой подачей (если судить по матчу с Гауфф) на быстром харде Мельбурна должна чувствовать себя комфортнее. Во-вторых, практически все лучшее, что есть у представительницы Казахстана, имеет и сама Свитолина. Возможно, украинка уже не так хороша в работе на ногах, как это было во время более защитной игры, но вряд ли даже в этом она будет уступать сопернице. В-третьих, последние пять очных встреч завершились в пользу Свитолиной. Этот факт не должен расслабить Элину, потому что выгрызать эти победы приходилось с мясом. На Australian Open девушки играли шесть лет назад, украинка выиграла в двух сетах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Путинцева

Но перед матчем с той же Подороской также все было в пользу украинки, в итоге же она проиграла по причине того, что думала о полуфинале. Путинцева – это точно не Мугуруса в третьем круге, ее нужно побеждать, иначе не поймут. Для этого есть все предпосылки, главное не расслабиться раньше времени.

Прогноз: победа Свитолиной в двух сетах

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Владимир Клепач, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 12.02.2021 12:59
    0
    Если Свитолина не завалит свою подачу,то обыграет москвичку из Казахстана
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.02.2021 12:59
    0
    Если Свитолина не завалит свою подачу,то обыграет москвичку из Казахстана
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности