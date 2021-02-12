Элина Свитолина – Юлия Путинцева. Прогноз и анонс на матч Australian Open

В ночь с пятницы на субботу первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет матч третьего круга основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соперницей украинки станет Юлия Путинцева из Казахстана (№28 WTA). Матч начнется в 02:00 по Киеву.
Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток около 81 тысячи американских долларов призовых в дополнение к $166 тысячам, которые уже завоеваны. Кто-то из девушек точно заработает 110 очков в рейтинг WTA, так как в прошлом году обе вылетели на стадии третьего круга. Свитолина тогда проиграла Гарбинье Мугурусе, Путинцева уступила Симоне Халеп.
Соперница
Путинцева защищает цвета Казахстана, но родилась и живет в Москве, а до 2012 года играла за Россию. Известна не только своими успехами, но и своеобразным поведением на корте. Практически каждый ее матч сопровождается бурными всплесками эмоций, приправленных отборными ругательствами, бросанием ракетки или нецензурными жестами. По ходу турнира она уже успела обругать своего тренера в матче первого круга, назвав его «куском дол*****». Удивительно, но такое поведение часто помогает ей во время матчей выходить из трудных ситуаций. Таков уж у нее характер, у каждого свои методы достижения результата.
Вот это историческое видео позволит ближе познакомиться с поведением Юлии Путинцевой во время матчей:
При росте 1,63 м (самая низкая в топ-30) основными козырями Юлии являются скорость передвижения по корту и боевой дух, о котором вспоминала Элина Свитолина перед матчем. Путинцева всегда борется до конца, бегая за каждым мячом. При этом она не только собирает ошибки соперниц, но еще и частенько контратакует сама.
На ее счету есть уже три четвертьфинала турниров Большого Шлема (дважды на Ролан Гаррос и один раз на US Open), но зачастую она не попадает во вторую неделю мейджоров. На уровне WTA выиграла один турнир, выше 27-го места в рейтинге не подымалась. Имеет восемь побед над теннисистками из топ-10. Любопытно, что на недавнем Открытом чемпионате Франции, как и Свитолина, проиграла Наде Подороске из Аргентины.
|Стадия
|Свитолина
|Путинцева
|1-й круг
|Боузкова (6-3 7-6) №50 WTA
|Стивенс (4-6 6-2 6-3) №41 WTA
|2-й круг
|Гауфф (6-4 6-3) №48 WTA
|ван Эйтванк (6-4 1-6 6-2) №67 WTA
Статистика на турнире
|Свитолина
|Путинцева
|матчи
|2
|2
|средний рейтинг соперниц
|49
|54
|среднее время матча
|1:38:30
|2:02:30
|потрачено секунд на одно очко
|41
|45
|выиграно очков на подаче, %
|62.7
|62.1
|эйсы/гейм
|0.17
|0.08
|двойные ошибки/гейм
|0.08
|0.06
|% первой подачи
|59.2
|64.7
|выиграно очков на первой подаче, %
|74.0
|68.7
|выиграно очков на второй подаче, %
|46.4
|50.0
|выиграно очков на приеме, %
|36.2
|40.6
|реализовано брейкпойнтов, %
|57.1
|37.5
|выходов к сетке/гейм
|0.83
|0.35
|очки, выигранные у сетки, %
|64.7
|50.0
|виннерсы/гейм
|1,12
|0.77
|невынужденные ошибки/гейм
|1,17
|0.98
Прогноз
Несмотря на то, что Путинцева сейчас в хорошей форме, она будет явным андердогом в предстоящем матче. Причин сразу несколько. Во-первых, новая атакующая Свитолина с неплохой подачей (если судить по матчу с Гауфф) на быстром харде Мельбурна должна чувствовать себя комфортнее. Во-вторых, практически все лучшее, что есть у представительницы Казахстана, имеет и сама Свитолина. Возможно, украинка уже не так хороша в работе на ногах, как это было во время более защитной игры, но вряд ли даже в этом она будет уступать сопернице. В-третьих, последние пять очных встреч завершились в пользу Свитолиной. Этот факт не должен расслабить Элину, потому что выгрызать эти победы приходилось с мясом. На Australian Open девушки играли шесть лет назад, украинка выиграла в двух сетах.
Но перед матчем с той же Подороской также все было в пользу украинки, в итоге же она проиграла по причине того, что думала о полуфинале. Путинцева – это точно не Мугуруса в третьем круге, ее нужно побеждать, иначе не поймут. Для этого есть все предпосылки, главное не расслабиться раньше времени.
Прогноз: победа Свитолиной в двух сетах
Владимир Клепач, Sport.ua
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