Элина Свитолина – Юлия Путинцева. Прогноз и анонс на матч Australian Open

В ночь с пятницы на субботу первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет матч третьего круга основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соперницей украинки станет Юлия Путинцева из Казахстана (№28 WTA). Матч начнется в 02:00 по Киеву.

Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток около 81 тысячи американских долларов призовых в дополнение к $166 тысячам, которые уже завоеваны. Кто-то из девушек точно заработает 110 очков в рейтинг WTA, так как в прошлом году обе вылетели на стадии третьего круга. Свитолина тогда проиграла Гарбинье Мугурусе, Путинцева уступила Симоне Халеп.

Соперница

Путинцева защищает цвета Казахстана, но родилась и живет в Москве, а до 2012 года играла за Россию. Известна не только своими успехами, но и своеобразным поведением на корте. Практически каждый ее матч сопровождается бурными всплесками эмоций, приправленных отборными ругательствами, бросанием ракетки или нецензурными жестами. По ходу турнира она уже успела обругать своего тренера в матче первого круга, назвав его «куском дол*****». Удивительно, но такое поведение часто помогает ей во время матчей выходить из трудных ситуаций. Таков уж у нее характер, у каждого свои методы достижения результата.

Вот это историческое видео позволит ближе познакомиться с поведением Юлии Путинцевой во время матчей:

При росте 1,63 м (самая низкая в топ-30) основными козырями Юлии являются скорость передвижения по корту и боевой дух, о котором вспоминала Элина Свитолина перед матчем. Путинцева всегда борется до конца, бегая за каждым мячом. При этом она не только собирает ошибки соперниц, но еще и частенько контратакует сама.

На ее счету есть уже три четвертьфинала турниров Большого Шлема (дважды на Ролан Гаррос и один раз на US Open), но зачастую она не попадает во вторую неделю мейджоров. На уровне WTA выиграла один турнир, выше 27-го места в рейтинге не подымалась. Имеет восемь побед над теннисистками из топ-10. Любопытно, что на недавнем Открытом чемпионате Франции, как и Свитолина, проиграла Наде Подороске из Аргентины.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Путинцева 1-й круг Боузкова (6-3 7-6) №50 WTA Стивенс (4-6 6-2 6-3) №41 WTA 2-й круг Гауфф (6-4 6-3) №48 WTA ван Эйтванк (6-4 1-6 6-2) №67 WTA

Статистика на турнире

Свитолина Путинцева матчи 2 2 средний рейтинг соперниц 49 54 среднее время матча 1:38:30 2:02:30 потрачено секунд на одно очко 41 45 выиграно очков на подаче, % 62.7 62.1 эйсы/гейм 0.17 0.08 двойные ошибки/гейм 0.08 0.06 % первой подачи 59.2 64.7 выиграно очков на первой подаче, % 74.0 68.7 выиграно очков на второй подаче, % 46.4 50.0 выиграно очков на приеме, % 36.2 40.6 реализовано брейкпойнтов, % 57.1 37.5 выходов к сетке/гейм 0.83 0.35 очки, выигранные у сетки, % 64.7 50.0 виннерсы/гейм 1,12 0.77 невынужденные ошибки/гейм 1,17 0.98

Прогноз

Несмотря на то, что Путинцева сейчас в хорошей форме, она будет явным андердогом в предстоящем матче. Причин сразу несколько. Во-первых, новая атакующая Свитолина с неплохой подачей (если судить по матчу с Гауфф) на быстром харде Мельбурна должна чувствовать себя комфортнее. Во-вторых, практически все лучшее, что есть у представительницы Казахстана, имеет и сама Свитолина. Возможно, украинка уже не так хороша в работе на ногах, как это было во время более защитной игры, но вряд ли даже в этом она будет уступать сопернице. В-третьих, последние пять очных встреч завершились в пользу Свитолиной. Этот факт не должен расслабить Элину, потому что выгрызать эти победы приходилось с мясом. На Australian Open девушки играли шесть лет назад, украинка выиграла в двух сетах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Путинцева

Но перед матчем с той же Подороской также все было в пользу украинки, в итоге же она проиграла по причине того, что думала о полуфинале. Путинцева – это точно не Мугуруса в третьем круге, ее нужно побеждать, иначе не поймут. Для этого есть все предпосылки, главное не расслабиться раньше времени.

Прогноз: победа Свитолиной в двух сетах