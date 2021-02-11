СВИТОЛИНА: «Путинцева и в детстве кричала, все время была на эмоциях»

Украинская теннисистка – о будущей сопернице

  • 11.02.2021 20:59
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СВИТОЛИНА: «Путинцева и в детстве кричала, все время была на эмоциях»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала предстоящую встречу против Юлии Путинцевой из Казахстана в рамках третьего круга Australian Open.

«Я знаю ее с ранних лет. Думаю, впервые мы сыграли, когда нам было лет 10-12. Впереди еще одна большая битва. Всегда нелегко играть против того, кого знаешь столько лет. Когда мы встречались в прошлый раз, счет был 7:6 в третьем сете (2019-й год, выиграла украинка - прим.). Это было в Чжэнчжоу. У нас было несколько эпичных матчей. Помню, мы как-то играли на Ролан Гаррос, я уступала 2:5 во втором сете, а потом сделала камбэк и победила (второй круг РГ-2015, счет 1:6, 7:5, 9:7 - прим.).

По сравнению с детством Юлия совсем не изменилась. Она по-прежнему великий боец. Она кричала, все время была на эмоциях, как и сейчас. Она дает им выход. Мы все взрослеем, но тем не менее остаемся прежними, когда играем и настроены на борьбу. Бойцовский дух – это то, что у нас есть с ранних лет. Его нужно удержать и улучшать свой уровень игры. С нетерпением жду нашего матча», – сказала Элина.

Отметим, что Свитолина выиграла пять последних встреч против Путинцевой.

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Источник — Australian Open

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