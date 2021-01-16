Кирстен ФЛИПКЕНС: «AO нужно перенести, или отправить всех на карантин»

Бельгийская теннисистка – о ситуации с игроками, который отправлены на двухнедельный карантин

  • 16.01.2021 16:40
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Кирстен ФЛИПКЕНС: «AO нужно перенести, или отправить всех на карантин»
© WTA. Кирстен Флипкенс

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс считает, что организаторам Australian Open нужно отправить всех спортсменов на двухнедельный карантин, чтобы создать равные условия.
 
Ранее некоторые теннисисты были отправлены на строгий карантин из-за положительного теста на коронавирус одного из пассажиров этого рейса.
 
«Нет, я не летела одним из «зараженных рейсов» (пока что мы ждем результаты тестов), но будет справедливо сказать: или все прилетевшие в Австралию игроки должны быть помещены на двухнедельный карантин, или Australian Open нужно перенести на одну неделю. Потому что две недели в номере и без тренировок - это ненормально для игроков», – сказала Флипкенс.

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Источник — Twitter

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