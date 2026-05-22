22 мая 2026, 23:21
Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?

Конго должна пройти карантинные меры

Сборная ДР Конго

Сборная ДР Конго должна пройти обязательную 21-дневную изоляцию перед стартом ЧМ-2026 из-за эпидемиологических рисков, связанных со вспышкой Эболы в стране.

По информации ESPN, исполнительный директор рабочей группы Белого дома по вопросам чемпионата мира сообщил, что для команды установлено требование пройти карантин в Бельгии, где она сейчас готовится и планирует провести контрольные матчи. В случае несоблюдения этих условий команду дисквалифицируют с турнира.

Американская сторона уже проинформировала ФИФА, правительство ДР Конго и представителей национальной команды о введенных ограничениях. Особое внимание уделяется изоляции персонала и строгому контролю контактов в случае приезда в США.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная ДР Конго должна сыграть против Португалии, Колумбии и Узбекистана. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

На фоне ситуации в ДР Конго зафиксирована очередная, 17-я вспышка Эболы. По данным медицинских служб, количество летальных случаев превысило 130.

Дмитрий Олийченко Источник: ESPN
ФІФА вже Італію замість них впихнути пропонували чи ні?
