После отказа власти. Участник ЧМ-2026 все же проведет товарищеский матч
Сборная ДР Конго нашла новое место проведения игры с Чили
Сборная ДР Конго договорилась о новом месте проведения заключительного товарищеского матча против Чили перед стартом чемпионата мира 2026 года.
Поединок 9 июня должен был состояться в испанском городе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, однако мэр города запретил проведение встречи.
Причиной такого решения стала вспышка Эболы на территории ДР Конго, поэтому местные власти в качестве «меры предосторожности» отказали сборным в организации матча.
Казалось, что команды уже не встретятся на футбольном поле, однако решение все же нашлось. Товарищеская игра пройдёт при закрытых дверях во французском Орлеане.
На чемпионате мира 2026 сборная ДР Конго сыграет в группе К против Колумбии, Узбекистана и Португалии.
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