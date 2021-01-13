Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби, обыграв в финале обидчицу украинок

Арина Соболенко из Беларуси (№10 WTA) стала чемпионкой первого турнира сезона, выиграв соревнования WTA 500 в Абу-Даби.
В матче за титул Соболенко одолела Веронику Кудерметову из России (№46 WTA), которая ранее выбила из борьбы украинок Элину Свитолину и Марту Костюк.
Абу-Даби. Финал
Арина Соболенко (Беларусь) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:2, 6:2
Для Соболенко это уже 15-я победа подряд. Она выиграла три последних турнира, в которых принимала участие (в конце прошлого сезона были выиграны Острава и Линц).
В новой редакции рейтинга WTA Арина установит личный рекорд, поднявшись на седьмое место.
Источник — Sport.ua
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Агрессия, напор. Только вперёд. Вот так и нужно.
Агрессия, напор. Только вперёд. Вот так и нужно.
Агрессия, напор. Только вперёд. Вот так и нужно.
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