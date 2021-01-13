Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби, обыграв в финале обидчицу украинок

Арина Соболенко из Беларуси (№10 WTA) стала чемпионкой первого турнира сезона, выиграв соревнования WTA 500 в Абу-Даби.



В матче за титул Соболенко одолела Веронику Кудерметову из России (№46 WTA), которая ранее выбила из борьбы украинок Элину Свитолину и Марту Костюк.



Абу-Даби. Финал

Арина Соболенко (Беларусь) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:2, 6:2



Для Соболенко это уже 15-я победа подряд. Она выиграла три последних турнира, в которых принимала участие (в конце прошлого сезона были выиграны Острава и Линц).



В новой редакции рейтинга WTA Арина установит личный рекорд, поднявшись на седьмое место.