Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби, обыграв в финале обидчицу украинок

В матче за титул представительница Беларуси разобралась с Вероникой Кудерметовой

  • 13.01.2021 11:13
  • 944 просмотра
  • 11 комментариев
Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби, обыграв в финале обидчицу украинок
© Jimmie48 Photography. Арина Соболенко

Арина Соболенко из Беларуси (№10 WTA) стала чемпионкой первого турнира сезона, выиграв соревнования WTA 500 в Абу-Даби.
 
В матче за титул Соболенко одолела Веронику Кудерметову из России (№46 WTA), которая ранее выбила из борьбы украинок Элину Свитолину и Марту Костюк.
 
Абу-Даби. Финал
Арина Соболенко (Беларусь) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:2, 6:2
 
Для Соболенко это уже 15-я победа подряд. Она выиграла три последних турнира, в которых принимала участие (в конце прошлого сезона были выиграны Острава и Линц).
 
В новой редакции рейтинга WTA Арина установит личный рекорд, поднявшись на седьмое место.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 13.01.2021 11:39
    0
    Марта тоже с умом играет, но по мощи уступает белорусске. ИМХО
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 13.01.2021 11:36
    +1
    Это раньше она просто лупила по мячу, а сейчас уже начала мыслить на корте, и вот вам результат!
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    Максим Коваленко
    online
      Максим Коваленко, 13.01.2021 11:33
    +1
    Обидчица
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    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 13.01.2021 11:30
    0
    dudigo78, 13.01.2021 11:26
    Сорянчик на рахунок другосортних турнірів))) Подивився тільки що статистику, бачу там виграші серйозних турнірів. Чорт поплутав)))
    Пекін в кінці сезонів? Так це було.Але поки що в неї репутація королеви другого ешелону. На шлемах їй ще до Світоліної,як до неба рачки.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 13.01.2021 11:27
    -1
    dudigo78, 13.01.2021 11:21
    Ну це далеко не завжди. Багато бачив її матчів, де вона грала а-ля Ястремська. Виражаючись футбольною термінологією: бєй вперьод, камбінация прідьот. Побачимо на великих турнірах чи вона дійсно помінялась, бо поки що вона королева інтернешнлів та другорядних прем'єрів
    Нічого поганого в грі Ястремської не має. Якщо повернеться, може бути не гірше Соболя.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.01.2021 11:26
    0
    Сорянчик на рахунок другосортних турнірів))) Подивився тільки що статистику, бачу там виграші серйозних турнірів. Чорт поплутав)))
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 13.01.2021 11:24
    0
    dudigo78, 13.01.2021 11:21
    Ну це далеко не завжди. Багато бачив її матчів, де вона грала а-ля Ястремська. Виражаючись футбольною термінологією: бєй вперьод, камбінация прідьот. Побачимо на великих турнірах чи вона дійсно помінялась, бо поки що вона королева інтернешнлів та другорядних прем'єрів
    Вона так і грає. Поки в неї все летить,но це не завжди буде так.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 13.01.2021 11:23
    0
    alex55, 13.01.2021 11:20
    Может служить для украинок примером по манере игры.
    Агрессия, напор. Только вперёд. Вот так и нужно.
    Ії Ястремська вже 2 рази по корту ганяла. А інші дівки (не топи) її просто бояться.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.01.2021 11:21
    -1
    axylinam, 13.01.2021 11:16
    Молодчинка Соболенко,играет в современный агрессивный теннис,показала сегодня мастер класс,как не замечать середнячков
    Ну це далеко не завжди. Багато бачив її матчів, де вона грала а-ля Ястремська. Виражаючись футбольною термінологією: бєй вперьод, камбінация прідьот. Побачимо на великих турнірах чи вона дійсно помінялась, бо поки що вона королева інтернешнлів та другорядних прем'єрів
    Ссылка
    alex55
      alex55, 13.01.2021 11:20
    +2
    Может служить для украинок примером по манере игры.
    Агрессия, напор. Только вперёд. Вот так и нужно.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.01.2021 11:16
    +1
    Молодчинка Соболенко,играет в современный агрессивный теннис,показала сегодня мастер класс,как не замечать середнячков
    Ссылка
    alex55
      alex55, 13.01.2021 11:20
    +2
    Может служить для украинок примером по манере игры.
    Агрессия, напор. Только вперёд. Вот так и нужно.
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 13.01.2021 11:36
    +1
    Это раньше она просто лупила по мячу, а сейчас уже начала мыслить на корте, и вот вам результат!
    Ссылка
    Максим Коваленко
    online
      Максим Коваленко, 13.01.2021 11:33
    +1
    Обидчица
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.01.2021 11:16
    +1
    Молодчинка Соболенко,играет в современный агрессивный теннис,показала сегодня мастер класс,как не замечать середнячков
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 13.01.2021 11:39
    0
    Марта тоже с умом играет, но по мощи уступает белорусске. ИМХО
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 13.01.2021 11:30
    0
    dudigo78, 13.01.2021 11:26
    Сорянчик на рахунок другосортних турнірів))) Подивився тільки що статистику, бачу там виграші серйозних турнірів. Чорт поплутав)))
    Пекін в кінці сезонів? Так це було.Але поки що в неї репутація королеви другого ешелону. На шлемах їй ще до Світоліної,як до неба рачки.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.01.2021 11:26
    0
    Сорянчик на рахунок другосортних турнірів))) Подивився тільки що статистику, бачу там виграші серйозних турнірів. Чорт поплутав)))
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 13.01.2021 11:24
    0
    dudigo78, 13.01.2021 11:21
    Ну це далеко не завжди. Багато бачив її матчів, де вона грала а-ля Ястремська. Виражаючись футбольною термінологією: бєй вперьод, камбінация прідьот. Побачимо на великих турнірах чи вона дійсно помінялась, бо поки що вона королева інтернешнлів та другорядних прем'єрів
    Вона так і грає. Поки в неї все летить,но це не завжди буде так.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 13.01.2021 11:23
    0
    alex55, 13.01.2021 11:20
    Может служить для украинок примером по манере игры.
    Агрессия, напор. Только вперёд. Вот так и нужно.
    Ії Ястремська вже 2 рази по корту ганяла. А інші дівки (не топи) її просто бояться.
    Ссылка
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