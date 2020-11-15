Соболенко выиграла последний турнир сезона и вернется в топ-10

В матче за титул теннисистка из Беларуси обыграла Элизу Мертенс из Бельгии

  • 15.11.2020 18:03
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Соболенко выиграла последний турнир сезона и вернется в топ-10
© Jimmie48 Photography. Арина Соболенко

В воскресенье, 15 ноября, состоялся финальный матч на турнире WTA международной серии в Линце. 
 
Первый номер посева Арина Соболенко (№11 WTA) из Беларуси в двух сетах одолела вторую сеяную бельгийку Элизу Мертенс (№21 WTA).
 
Линц. Финал
Арина Соболенко (Беларусь) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 7:5, 6:2
 
Это была шестая встреча теннисисток, теперь Арина ведет 4:2, выиграв три последних матча.
 
Соболенко добыла свой восьмой турнир на уровне WTA, выиграв 8 из 9 последних финалов. Благодаря удачному выступлению в Австрии теннисистка из Беларуси вернется в топ-10, заняв место Серены Уильямс.
 
Мертенс провела восьмой матч за титул и проиграла всего в третий раз. Элиза завершит сезон в первой двадцатке.

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Источник — Sport.ua

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