Соболенко выиграла последний турнир сезона и вернется в топ-10

В воскресенье, 15 ноября, состоялся финальный матч на турнире WTA международной серии в Линце.



Первый номер посева Арина Соболенко (№11 WTA) из Беларуси в двух сетах одолела вторую сеяную бельгийку Элизу Мертенс (№21 WTA).



Линц. Финал

Арина Соболенко (Беларусь) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 7:5, 6:2



Это была шестая встреча теннисисток, теперь Арина ведет 4:2, выиграв три последних матча.



Соболенко добыла свой восьмой турнир на уровне WTA, выиграв 8 из 9 последних финалов. Благодаря удачному выступлению в Австрии теннисистка из Беларуси вернется в топ-10, заняв место Серены Уильямс.



Мертенс провела восьмой матч за титул и проиграла всего в третий раз. Элиза завершит сезон в первой двадцатке.