Соболенко обыграла Азаренко в финале турнира в Остраве

На турнире WTA Premier в Остраве состоялся финальный матч, в котором играли две представительницы Беларуси.

В поединке за титул третья сеяная Арина Соболенко (№12 WTA) одолела четвертый номер посева Викторию Азаренко (№14 WTA).

Острава. Финал

Арина Соболенко (Беларусь) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:2, 6:2

Отметим, что Арина выиграла седьмой титул WTA, на данный момент она одержала победы в семи из восьми последних финальных матчей. Со следующей недели Соболенко поднимется на одну позицию в мировом рейтинге.

После возобновления сезона Азаренко выходила во все финалы хардовых турниров, в которых принимала участие. Но выиграла лишь соревнования в Нью-Йорке на отказе от участия Наоми Осаки. В обновленном рейтинге WTA Виктория будет на 13-й позиции.