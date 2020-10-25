Соболенко обыграла Азаренко в финале турнира в Остраве

Теннисистки из Беларуси разыграли титул на соревнованиях в Чехии

  • 25.10.2020 16:48
  • 435 просмотров
  • 2 комментария
Соболенко обыграла Азаренко в финале турнира в Остраве
© WTA. Арина Соболенко

На турнире WTA Premier в Остраве состоялся финальный матч, в котором играли две представительницы Беларуси.

В поединке за титул третья сеяная Арина Соболенко (№12 WTA) одолела четвертый номер посева Викторию Азаренко (№14 WTA).

Острава. Финал
Арина Соболенко (Беларусь) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:2, 6:2

Отметим, что Арина выиграла седьмой титул WTA, на данный момент она одержала победы в семи из восьми последних финальных матчей. Со следующей недели Соболенко поднимется на одну позицию в мировом рейтинге.

После возобновления сезона Азаренко выходила во все финалы хардовых турниров, в которых принимала участие. Но выиграла лишь соревнования в Нью-Йорке на отказе от участия Наоми Осаки. В обновленном рейтинге WTA Виктория будет на 13-й позиции.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ternow
      ternow, 25.10.2020 17:03
    0
    Молодчинки, девчонки! Азаренко, конечно, из- за состояния не смогла показать свой лучший теннис, с другой стороны, Соболенко- это будущее белорусского женского тенниса, хоть вряд ли такое яркое, как было у Вики...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 25.10.2020 16:58
    0
    Найцікавіше було те, як Сабаленка у чвертьфіналі Соррібес-Тормо обіграла з 0:6, 0:4. А тут уже такі, внутрішньобілоруські розбірки.
    Ссылка
    ternow
      ternow, 25.10.2020 17:03
    0
    Молодчинки, девчонки! Азаренко, конечно, из- за состояния не смогла показать свой лучший теннис, с другой стороны, Соболенко- это будущее белорусского женского тенниса, хоть вряд ли такое яркое, как было у Вики...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 25.10.2020 16:58
    0
    Найцікавіше було те, як Сабаленка у чвертьфіналі Соррібес-Тормо обіграла з 0:6, 0:4. А тут уже такі, внутрішньобілоруські розбірки.
    Ссылка
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