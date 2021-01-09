В воскресенье, 10-го января, состоится поединок 17-го тура чемпионата Италии, в котором римская «Рома» будет принимать миланский «Интер». Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 13:30 по киевскому времени.

Перед очередным туром Серии А «Интер», занимающий вторую позицию в турнирной таблице, на три очка опережает команду Паулу Фонсеки. В прошедший мид-уик «нерадзури» неожиданно проиграли «Сампдории», которая прервала одиннадцатиматчевую беспроигрышную серию миланцев в чемпионате. «Рома» в предыдущем туре на выезде разобралась с «Кротоне», обыграв соперников со счетом 3:1. «Волки» не проигрывают в двенадцати последних домашних матчах национального первенства (9 побед и 3 ничьи). Отметим, что рекорд по этому показателю «Рома» установила в 2016-2017 годах, когда римляне на своем поле не проигрывали 24 матча. Пять последних очных дуэлей соперников завершились с ничейным результатом. При этом «Рома» не смогла обыграть «Интер» в трех домашних встречах кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» – «Интер».