В поединке 16-го утра чемпионата Италии по футболу «Сампдория» дома обыграла «Интер» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Сампдория» — «Интер» — 2:1
Голы: Кандрева, 23, с пенальти, Кейта, 38 — де Врей, 65
События матча
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефан де Врей (Интер Милан).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Бальде Кейта (Сампдория).
|23'
|ГОЛ ! С пенальти забил Антонио Кандрева (Сампдория).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.