Малиновский помог Аталанте победить, неожиданное поражение Интера

В матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» добыла вторую победу 2021 года, разгромив «Парму» со счетом 3:0.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал игру в запасе, но появился на поле на 58-й минуте и результативными действиями не отметился.
Из неожиданных результатов отметим поражение «Интера», который уступил «Сампдории». Это первая неудача команды Антонио Конте в чемпионате с середины октября.
Сегодня в 21:45 начнется топ-матч тура «Милан» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. 16-й тур
Аталанта - Парма 3:0
Гол: Муриэль, 15, Сапата, 49, Госенс, 61
Сампдория - Интер 2:1
Голы: Кандрева, 23 (с пен), Бальде, 38 - де Врей, 65
Лацио - Фиорентина 2:1
Гол: Кайседо, 6, Иммобиле, 64 - Влахович, 88 (с пен)
Кротоне - Рома 1:3
Голы: Големич, 71 - Майораль, 8, 29, Мхитарян, 35 (с пен)
Болонья - Удинезе 2:2
Голы: Томиясу, 18, Свенберг, 40 - Перейра, 34, Арсиан, 90
Сассуоло - Дженоа 2:1
Голы: Бога, 52, Распадори, 83 - Шомуродов, 64
Торино - Верона 1:1
Голы: Бремер, 85 - Димарко, 67
Источник — Sport.ua
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- Малиновский помог Аталанте победить
- Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал игру в запасе, но появился на поле на 58-й минуте и результативными действиями не отметился
- Малиновский помог Аталанте победить
- Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал игру в запасе, но появился на поле на 58-й минуте и результативными действиями не отметился
- Малиновский помог Аталанте победить
- Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал игру в запасе, но появился на поле на 58-й минуте и результативными действиями не отметился
но зато помог удержать счёт
- Малиновский помог Аталанте победить
- Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал игру в запасе, но появился на поле на 58-й минуте и результативными действиями не отметился
- Малиновский помог Аталанте победить
- Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал игру в запасе, но появился на поле на 58-й минуте и результативными действиями не отметился
- Малиновский помог Аталанте победить
- Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал игру в запасе, но появился на поле на 58-й минуте и результативными действиями не отметился
но зато помог удержать счёт
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