16-й тур
Аталанта
3 : 0
Парма
06.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Малиновский помог Аталанте победить, неожиданное поражение Интера

Состоялся ряд матчей 16-го тура Серии A

  • 06.01.2021 18:01
  • 9739 просмотров
  • 13 комментариев
Малиновский помог Аталанте победить, неожиданное поражение Интера
© twitter.com/Atalanta_BC

В матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» добыла вторую победу 2021 года, разгромив «Парму» со счетом 3:0.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал игру в запасе, но появился на поле на 58-й минуте и результативными действиями не отметился.

Из неожиданных результатов отметим поражение «Интера», который уступил «Сампдории». Это первая неудача команды Антонио Конте в чемпионате с середины октября.

Сегодня в 21:45 начнется топ-матч тура «Милан» - «Ювентус».

Чемпионат Италии. 16-й тур

Аталанта - Парма 3:0
Гол: Муриэль, 15, Сапата, 49, Госенс, 61

Сампдория - Интер 2:1
Голы: Кандрева, 23 (с пен), Бальде, 38 - де Врей, 65

Лацио - Фиорентина 2:1
Гол: Кайседо, 6, Иммобиле, 64 - Влахович, 88 (с пен)

Кротоне - Рома 1:3
Голы: Големич, 71 - Майораль, 8, 29, Мхитарян, 35 (с пен)

Болонья - Удинезе 2:2
Голы: Томиясу, 18, Свенберг, 40 - Перейра, 34, Арсиан, 90

Сассуоло - Дженоа 2:1
Голы: Бога, 52, Распадори, 83 - Шомуродов, 64

Торино - Верона 1:1
Голы: Бремер, 85 - Димарко, 67

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 06.01.2021 20:35
    0
    Yura Юрий, 06.01.2021 20:33
    когда уже забьет все помогает и помогает
    а когда забьёт, будут заголовки вытащил всю Аталанту в одиночку
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 06.01.2021 20:33
    0
    Алексей Голяченко, 06.01.2021 18:08
    Если Милан сегодня выиграет у Юве то сделает хороший рывок
    блин и Ибрра не играет
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 06.01.2021 20:33
    0
    когда уже забьет все помогает и помогает
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 06.01.2021 20:18
    0
    Александр Гайдар, 06.01.2021 19:32
    Обожаю этих убогих редачей)
    - Малиновский помог Аталанте победить
    - Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал игру в запасе, но появился на поле на 58-й минуте и результативными действиями не отметился
    Кроме результативных действий есть еще отборы например, которые мешают забить сопернику, и т.д. Ваш кэп.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 06.01.2021 20:12
    0
    Александр Гайдар, 06.01.2021 19:32
    Обожаю этих убогих редачей)
    - Малиновский помог Аталанте победить
    - Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал игру в запасе, но появился на поле на 58-й минуте и результативными действиями не отметился
    Все правильно помог тем что не мешал
    Ссылка
    Александр Гайдар
      Александр Гайдар, 06.01.2021 19:32
    +2
    Обожаю этих убогих редачей)
    - Малиновский помог Аталанте победить
    - Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал игру в запасе, но появился на поле на 58-й минуте и результативными действиями не отметился
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 06.01.2021 19:21
    0
    Sentinel, 06.01.2021 18:08
    Госенс на 61 забил, у Малиновского предассист. Сыграл намного лучше чем в прошлом матче, но тут и соперник в разы слабее.
    Госенс, 51
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 06.01.2021 19:20
    0
    появился на поле на 58-й минуте и результативными действиями не отметился
    но зато помог удержать счёт
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 06.01.2021 19:15
    0
    Он играл с желанием...там хорошая банда нарисовалась...Равноценньіе игроки...
    Ссылка
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 06.01.2021 18:17
    -2
    до его выхода Аталанта уже гарантировала себе победу, помог канешно.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 06.01.2021 18:08
    0
    Если Милан сегодня выиграет у Юве то сделает хороший рывок
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 06.01.2021 18:08
    0
    Госенс на 61 забил, у Малиновского предассист. Сыграл намного лучше чем в прошлом матче, но тут и соперник в разы слабее.
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 06.01.2021 18:06
    +1
    Малина отметился тем , что подавал угловые.
    Ссылка
    Александр Гайдар
      Александр Гайдар, 06.01.2021 19:32
    +2
    Обожаю этих убогих редачей)
    - Малиновский помог Аталанте победить
    - Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал игру в запасе, но появился на поле на 58-й минуте и результативными действиями не отметился
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 06.01.2021 18:06
    +1
    Малина отметился тем , что подавал угловые.
    Ссылка
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 06.01.2021 20:35
    0
    Yura Юрий, 06.01.2021 20:33
    когда уже забьет все помогает и помогает
    а когда забьёт, будут заголовки вытащил всю Аталанту в одиночку
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 06.01.2021 20:33
    0
    Алексей Голяченко, 06.01.2021 18:08
    Если Милан сегодня выиграет у Юве то сделает хороший рывок
    блин и Ибрра не играет
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 06.01.2021 20:33
    0
    когда уже забьет все помогает и помогает
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 06.01.2021 20:18
    0
    Александр Гайдар, 06.01.2021 19:32
    Обожаю этих убогих редачей)
    - Малиновский помог Аталанте победить
    - Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал игру в запасе, но появился на поле на 58-й минуте и результативными действиями не отметился
    Кроме результативных действий есть еще отборы например, которые мешают забить сопернику, и т.д. Ваш кэп.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 06.01.2021 20:12
    0
    Александр Гайдар, 06.01.2021 19:32
    Обожаю этих убогих редачей)
    - Малиновский помог Аталанте победить
    - Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал игру в запасе, но появился на поле на 58-й минуте и результативными действиями не отметился
    Все правильно помог тем что не мешал
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 06.01.2021 19:21
    0
    Sentinel, 06.01.2021 18:08
    Госенс на 61 забил, у Малиновского предассист. Сыграл намного лучше чем в прошлом матче, но тут и соперник в разы слабее.
    Госенс, 51
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 06.01.2021 19:20
    0
    появился на поле на 58-й минуте и результативными действиями не отметился
    но зато помог удержать счёт
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 06.01.2021 19:15
    0
    Он играл с желанием...там хорошая банда нарисовалась...Равноценньіе игроки...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 06.01.2021 18:08
    0
    Если Милан сегодня выиграет у Юве то сделает хороший рывок
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 06.01.2021 18:08
    0
    Госенс на 61 забил, у Малиновского предассист. Сыграл намного лучше чем в прошлом матче, но тут и соперник в разы слабее.
    Ссылка
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