Малиновский помог Аталанте победить, неожиданное поражение Интера

В матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» добыла вторую победу 2021 года, разгромив «Парму» со счетом 3:0.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал игру в запасе, но появился на поле на 58-й минуте и результативными действиями не отметился.

Из неожиданных результатов отметим поражение «Интера», который уступил «Сампдории». Это первая неудача команды Антонио Конте в чемпионате с середины октября.

Сегодня в 21:45 начнется топ-матч тура «Милан» - «Ювентус».

Чемпионат Италии. 16-й тур

Аталанта - Парма 3:0

Гол: Муриэль, 15, Сапата, 49, Госенс, 61

Сампдория - Интер 2:1

Голы: Кандрева, 23 (с пен), Бальде, 38 - де Врей, 65

Лацио - Фиорентина 2:1

Гол: Кайседо, 6, Иммобиле, 64 - Влахович, 88 (с пен)

Кротоне - Рома 1:3

Голы: Големич, 71 - Майораль, 8, 29, Мхитарян, 35 (с пен)

Болонья - Удинезе 2:2

Голы: Томиясу, 18, Свенберг, 40 - Перейра, 34, Арсиан, 90

Сассуоло - Дженоа 2:1

Голы: Бога, 52, Распадори, 83 - Шомуродов, 64

Торино - Верона 1:1

Голы: Бремер, 85 - Димарко, 67

Турнирная таблица