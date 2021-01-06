В среду, 6 января, состоится матч 16-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Сампдория» на домашнем стадионе «Луиджи Феррарис» примет миланский «Интер».

«Сампдория»

В прошлом сезоне «Дория» не без труда избежала вылета в Серию Б, оторвавшись от красной зоны всего лишь на семь очков. Причем после семи туров генуэзский клуб замыкал турнирную таблицу в Серии А, потерпев шесть поражений в семи матчах. Но с приходом Клаудио Раньери на пост главного тренера, результаты «Сампдории» несколько улучшились, что и позволило занять 15 место и сохранить прописку в элитном дивизионе.

Нынешний сезон «Сампдория» начала немного удачнее и пока является типичным середняком. После 15 туров у подопечных Раньери пять побед, две ничьи и восемь поражений, что принесло в сумме 17 очков. Зона еврокубков уже довольно далеко, на расстоянии трех побед. Да и кадровый потенциал пока не позволяет команде всерьез ставить перед собой цель выхода на международную арену.

«Интер»

Вице-чемпион Италии в этом сезоне всерьез намерен побороться за Скудетто. За 15 туров команда Антонио Конте набрала 36 баллов и отстает от «Милана», который единолично лидирует, на одно очко. А вот действующий чемпион «Ювентус» имеет в активе всего лишь 27 очков, так что над туринцами у обеих миланских грандов приличный гандикап. А еще «Интер» подходит к предстоящему поединку с серией из восьми побед кряду. Впечатляет, не так ли?

В «Интере» вырисовалась очень сильная команда. И ранний вылет из Лиги чемпионов может пойти клубу даже на пользу, ведь теперь можно все силы бросить на Серию А. Долгие 10 лет «нерадзурри» не могут выиграть национальный чемпионат, и вот теперь есть хороший шанс добиться успеха. Форварды Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку показывают отличную результативность, благодаря их усилиям клуб является самой забивной командой Италии – 40 мячей.

Ориентировочные составы

«Сампдория»: Аудеро – Ауджелло, Колли, Тонелли, Йосида, Янкто, Силва, Торсби, Кандрева, Верре, Квальярелла.

«Интер»: Ханданович – Де Врей, Бастони, Шкриньяр, Янг, Брозович, Барелла, Видаль, Хакими, Мартинес, Лукаку.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что гости одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.56 по линии Parimatch.

6 января, среда