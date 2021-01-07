В поединке 16-го тура чемпионата Италии по футболу римская «Рома» на выезде обыграла «Кротоне» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Кротоне» — «Рома» — 1:3
Голы: Големич, 71 — Майораль, 8, 29, Мхитарян, 35, с пенальти
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Големич (Кротоне).
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Генрих Мхитарян (Рома).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Рома).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Рома).
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Источник — YouTube
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