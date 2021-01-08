17-й тур
Рома
0 : 0
Интер Милан
10.01.2021 13:30   ТВ-трансляция: 

Рома - Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок за шесть очков

  • 08.01.2021 22:30
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Рома - Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
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В воскресенье, 10-го января, в Риме на стадионе «Олимпико» в рамках матча 17-го тура чемпионата Италии «Рома» примет миланский «Интер».

Центральная встреча тура, поединок двух именитых команд, которые борются в текущем сезоне за чемпионство. Перед этим туром «Интер» идет вторым и опережает третью «Рому» на три очка, поэтому эту игру, как говорят в таких случаях, можно смело называть матчем за шесть очков.

«Рома»

Столичная команда в последнее время набрала отличную форму. Римляне выиграли три последних игры и подходят к этому противостоянию в отличном настроении. Правда, до этого было разгромное поражение от «Аталанты», но о нем уже все успели забыть. В текущем сезоне «Рома» не только добывает результат, но и показывает качественную игру. «Волки» по праву находятся в зоне Лиги чемпионов и продолжают борьбу даже за Скудетто.

Помимо чемпионата страны «Рома» также успешно преодолела групповой этап Лиги Европы. Римляне заняли первое место в квартете с «Янг Бойзом», «Клужем» и софийским ЦСКА. Соперники, конечно, не самые серьезные, но все же. Теперь на стадии плей-офф подопечные Пауло Фонсеки сразятся с обидчиками «Зари» - португальской «Брагой».

В этом сезоне потрясающую форму набрал бывший игрок донецких «Металлурга» и «Шахтера» Генрих Мхитарян. Он уже сделал семь результативных передач, что является лучшим результатом в лиге. Помимо этого, в его активе восемь забитых мячей.

Что касается кадровой ситуации в команде из Рима, то в этой игре точно не помогут «волкам» Никола Дзаньоло, Рикардо Калафьори, Антонио Миранте, Педро, Леонардо Спинаццола и Федерико Фасио.

«Интер»

«Черно-синие» подходят к игре после поражения от «Сампдории». Команда Антонио Конте оступилась в матче прошлого тура и не смогла воспользоваться осечкой «Милана». До этого в активе «Интера» было восемь подряд побед в Серии А. Команда из Милана по праву считается одним из главных (наряду с «Ювентусом») претендентов на чемпионство. У нее есть для этого все – хороший состав, отличный тренер, поставленная игра и благоприятный график.

График таким стал после вылета из еврокубков. «Нерадзурри» заняли последнее место в группе Лиги чемпионов с «Реалом», «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Шахтером». Этот провал Конте и компания могут возместить только победой в чемпионате страны. Пока все идет у «интеристов» хорошо, а одно очко отставания от «Милана» вполне можно отыграть.

История встреч

Уже 208 раз команды встречались между собой. 89 поединков завершились победами «Интера», 61 виктория на счету «Ромы» и 58 раз была зафиксирована ничья.

В минувшем сезоне оппоненты дважды сыграли вничью, что еще раз подтверждает, что поединок должен получится упорным и неуступчивым.

Ориентировочные составы:

«Рома»: Лопес, Манчини, Смоллинг, Кумбулья, Карсдорп, Кристанте, Мхитарян, Перес, Пеллегрини, Майорал, Джеко.

«Интер»: Ханданович, Бастони, Шкриниар, Де Врей, Коларов, Брозович, Перишич, Видаль, Эриксен, Лукаку, Мартинес.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью, а потому нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.55 по линии Parimatch.

10 января, воскресенье

«Рома» – «Интер»
Рим. Стадион «Олимпико». 13:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Сергей Снопов, Sport.ua

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