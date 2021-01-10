17-й тур
Рома
2 : 2
Интер Милан
10.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рома на Стадио Олимпико вырвала ничью у Интера

Подопечные Антонио Конте не сумели удержать победный результат

  • 10.01.2021 15:36
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  • 1 комментарий
Рома на Стадио Олимпико вырвала ничью у Интера
© twitter.com/inter

В центральном туре 17-го тура чемпионата Италии «Рома» сыграла вничью с «Интером» – 2:2.

Соперники начали встречу в невысоком темпе, пытаясь действовать с максимальной осторожностью. Первую угрозу воротам создали «нерадзури», и только блестящая реакция Лопеса спасла хозяев поля после удара головой Лукаку. «Волки» же ответили своим моментом, а главное, сделали это результативно. Пеллегрини нанес удар из-за пределов штрафной, и мяч, с рикошетом от ноги Бастони, полетел в противоход Хандановичу.

До перерыва подопечные Антонио Конте так и не смогли обострить игру у ворот соперников. Вспоминается разве что неточный удар Видаля из центра штрафной. Римляне выглядели организованно и проводили довольно острые контратаки.

А после перерыва игра «Интера» преобразилась. Вторая половина встречи началась с еще одного шанса Лукаку, который головой пробил в нескольких сантиметрах от штанги. Вскоре после прострела все того же Лукаку Мартинес с линии вратарской не сумел пробить голкипера. И такая агрессивная игра принесла «нерадзури» результат: навес с углового точным ударом головой замкнул Шкриньяр.

Сравняв счет, гости продолжили наседать на штрафную соперников. Угрожал воротам Хакими, с ударом которого из угла штрафной справился Лопес. А вскоре марокканец классным ударом от линии штрафной не оставил шансов голкиперу, забив гол-красавец.

В дальнейшем гости отдали территорию соперникам, сконцентрировавшись на обороне своих владений и разрушении атак «волков». И римляне сумели вырвать ничью. На последних минутах основного времени Манчини головой замкнул навес от Вильяра.

Таким образом, шестая подряд очная дуэль «Ромы» и «Интера» завершилась с ничейным результатом. Отметим, что «волки» продлили свою беспроигрышную домашнюю серию до 13-ти матчей.

Чемпионат Италии. 17-й тур.

«Рома» – «Интер» – 2:2

Лоренцо Пеллегрини (17), Джанлука Манчини (86) – Милан Шкриньяр (56), Ашраф Хакими (63)

Крис Смоллинг (45+1), Джанлука Манчини (65), Гонсало Вильяр (76) – Ромелу Лукаку (43), Алессандро Бастони (67), Иван Перишич (95)

«Рома»: Пау Лопес, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (Бруно Перес, 73), Рик Карсдорп, Жордан Верету (Бриан Кристанте, 79), Гонсало Вильяр, Генрих Мхитарян, Лоренцо Пеллегрини, Эдин Джеко (Борха Майораль, 89)

«Интер»: Самир Ханданович, Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Маттео Дармиан (Эшли Янг, 34), Ашраф Хакими (Александр Коларов, 82), Артуро Видаль (Роберто Гальярдини, 82), Марсело Брозович, Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (Иван Перишич, 77), Ромелу Лукаку

Арбитр: Марко Ди Белло

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

РОМА - ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Tellur
    online
      Tellur, 10.01.2021 15:57
    0
    Чуть бы раньше 2:2 и могли бы выиграть. Моменты были шикарные...
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 10.01.2021 15:57
    0
    Чуть бы раньше 2:2 и могли бы выиграть. Моменты были шикарные...
    Ссылка
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