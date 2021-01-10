В поединке 17-го тура чемпионата Италии по футболу римская «Рома» дома сыграла вничью с миланским «Интером» (2:2).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Рома» — «Интер» — 2:2
Голы: Пеллегрини, 17, Манчини, 86 — Шкриньяр, 56, Хакими, 63
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (Интер Милан).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Милан Шкриниар (Интер Милан).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
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Источник — YouTube
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