Кравец забил Галатасараю, тренер покинул Динамо, временный бан Верняева

Главные новости за 5 января на Sport.ua

  • 06.01.2021 06:55
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Кравец забил Галатасараю, тренер покинул Динамо, временный бан Верняева
© ФК Динамо Киев. Диего Лонго

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 5 января.

1. ВИДЕО. Кравец снова забил! На этот раз победный мяч самому Галатасараю
Артем отличился забитым голом во втором матче нового года

2. Ассистент Мирчи Луческу покинул Динамо
Диего Лонго расторг контракт с киевским клубом

3. Верняев отстранен от соревнований
Украинский гимнаст получил временный запрет на участие в соревнованиях

4A. Вокруг сплошной обман. Скауты Динамо не просматривали Абаду
Для киевлян данный трансфер не является приоритетным

4B. Что мог увидеть скаут Динамо? Абада не впечатлил против Маккаби Тель-Авив
Среди прочего, 19-летний вингер часто шел в обводку, но в основном неудачно

5. Тоттенхэм переиграл Брэнтфорд и вышел в финал Кубка английской лиги
Команда Жозе Моуриньо забила два безответных гола в ворота соперника

6. Луческу возьмет на первый сбор расширенный состав Динамо
Киевляне отправятся в ОАЭ 15 января

7A. Дарио СРНА: «Киев – не мой город, любимого места нет. Донецк – мой город»
Директор по футболу «Шахтера» поделился мнением о городах Украины

7B. Дарио СРНА: «Чемпионат Украины был сильнее французского и немецкого»
Директор по футболу «Шахтера» вспоминает УПЛ в ее лучшие годы

8. Стало известно, почему Кадири покинул тульский Арсенал
Арендное соглашение было расторгнуто

9. С вещами на выход. 5 футболистов Динамо, чей уход из клуба вы не заметите
Sport.ua – об игроках, которые могут безболезненно уйти из команды Луческу нынешней зимой

10A. 10 стадионов, названных в честь известных футболистов
Когда заслуги перед игрой настолько велики, что становятся монументальными

10B. 5 игроков чемпионата Бразилии, которые в январе наверняка уедут в Европу
Оцениваем, кем могут пополниться континентальные чемпионаты в открывшееся трансферное окно

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Источник — Sport.ua

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