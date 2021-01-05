Что мог увидеть скаут Динамо? Абада не впечатлил против Маккаби Тель-Авив

Накануне в чемпионате Израиля состоялся поединок между «Маккаби» Петах-Тиква и «Маккаби» Тель-Авив, на котором, как сообщалось ранее, должен был присутствовать скаут «Динамо».

Представитель киевского клуба якобы лично просматривал в деле 19-летнего вингера команды из Петах-Тиквы Лиэля Абаду, и тот вряд ли впечатлил.

За 96 минут чистого игрового времени на поле Абада осуществил 47 действий, из которых только 21 оказалось успешным.

Молодой израильтянин выполнил 16 передач (10 – точных), нанес 4 удара (3 – в створ), предпринял 6 попыток обводок (1 – успешная) и поучаствовал в 17 единоборствах (6 – выигранные).

Отличиться результативными действиями Абада не сумел, а его команда на своем поле уступила сопернику со счетом 0:1.