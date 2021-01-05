Что мог увидеть скаут Динамо? Абада не впечатлил против Маккаби Тель-Авив

Среди прочего, 19-летний вингер часто шел в обводку, но в основном неудачно

  • 05.01.2021 19:27
  • 4225 просмотров
  • 8 комментариев
Что мог увидеть скаут Динамо? Абада не впечатлил против Маккаби Тель-Авив
© Twitter. Лиэль Абада

Накануне в чемпионате Израиля состоялся поединок между «Маккаби» Петах-Тиква и «Маккаби» Тель-Авив, на котором, как сообщалось ранее, должен был присутствовать скаут «Динамо».

Представитель киевского клуба якобы лично просматривал в деле 19-летнего вингера команды из Петах-Тиквы Лиэля Абаду, и тот вряд ли впечатлил.

За 96 минут чистого игрового времени на поле Абада осуществил 47 действий, из которых только 21 оказалось успешным.

Молодой израильтянин выполнил 16 передач (10 – точных), нанес 4 удара (3 – в створ), предпринял 6 попыток обводок (1 – успешная) и поучаствовал в 17 единоборствах (6 – выигранные).

Отличиться результативными действиями Абада не сумел, а его команда на своем поле уступила сопернику со счетом 0:1.

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Источник — Wyscout

(12 голосов)

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Комментарии
    oenergo.com
      oenergo.com, 05.01.2021 21:45
    0
    Посмотрел обзор.
    Парень не плохой, активный, хорошо выбирает позицию, поучаствовал практически во всех опасных моментах. Додаст огонька в атаке однозначно.
    Ссылка
    oenergo.com
      oenergo.com, 05.01.2021 21:12
    0
    Дайте видео.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 05.01.2021 20:23
    -1
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 05.01.2021 20:07
    +1
    Если они ним хотели усилить команду, то это смешно...
    Ссылка
    zvalenok04
    online
      zvalenok04, 05.01.2021 19:56
    +1
    Надо брать
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 05.01.2021 19:35
    +3
    если такой как Соломон то нет
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 05.01.2021 19:33
    -2
    umnuy2, 05.01.2021 19:32
    Неужели в академии нет подобного игрока ,что надо 5 лимоном отслюнявить неизвестно за что
    есть - Цитаишвили, но он ушел в Ворсклу. Логика железная!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 05.01.2021 19:32
    -3
    Неужели в академии нет подобного игрока ,что надо 5 лимоном отслюнявить неизвестно за что
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 05.01.2021 19:35
    +3
    если такой как Соломон то нет
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 05.01.2021 20:07
    +1
    Если они ним хотели усилить команду, то это смешно...
    Ссылка
    zvalenok04
    online
      zvalenok04, 05.01.2021 19:56
    +1
    Надо брать
    Ссылка
    oenergo.com
      oenergo.com, 05.01.2021 21:45
    0
    Посмотрел обзор.
    Парень не плохой, активный, хорошо выбирает позицию, поучаствовал практически во всех опасных моментах. Додаст огонька в атаке однозначно.
    Ссылка
    oenergo.com
      oenergo.com, 05.01.2021 21:12
    0
    Дайте видео.
    Ссылка
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