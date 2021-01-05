ВИДЕО. Кравец снова забил! На этот раз победный мяч самому Галатасараю

Артем отличился забитым голом во втором матче нового года

  • 05.01.2021 20:05
  • 7929 просмотров
  • 21 комментарий
ВИДЕО. Кравец снова забил! На этот раз победный мяч самому Галатасараю
© ФК Коньяспор

Украинский легионер «Коньяспора» Артем Кравец в матче чемпионата Турции против «Галатасарая» (4:3) отметился забитым мячом.
 
31-летний форвард забил четвертый гол своей команды, который в итоге стал победным.
 
В предыдущем туре Кравец отличился в матче с «Хатайспором», но его команда проиграла 1:2.
 
В текущем сезоне украинец забил уже 8 мячей в 13 матчах турецкой Суперлиги.

Чемпионат Турции, 17-й тур

«Коньяспор» – «Галатасарай» – 4:3
Голы: 1:0 - 41 Дачи, 1:1 - 45+3 Дианье, 2:1 - 46 Дачи, 2:2 - 77 Дианье, 3:2 - 82 Демирок, 4:2 - 90+2 Кравец, 4:3 - 90+4 Чаглаян

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.01.2021 21:53
    0
    Он и в Гранаде забивал. Чуть ли не через матч. Все рукоплескали. По началу... В итоге результат - за 26 матчей 5 голов.
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 05.01.2021 21:49
    0
    с милей в Сборную
    Ссылка
    Remark
      Remark, 05.01.2021 21:49
    0
    Динамовская школа йопта
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 05.01.2021 21:49
    0
    Alexey Antonenko, 05.01.2021 20:27
    Видимо потому, что в Динамо он забивным был лет 10 назад разве что.
    Забивным он был 5 лет назад, не так и давно. 15 голов в УПЛ, лучший бомбардир ДК в сезоне 2014-15. При Реброве. И в сборной тогда забивал. Мог бы и сейчас забивать хоть иногда в ДК.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 05.01.2021 21:40
    0
    Мастер, как на тренировке
    Ссылка
    Aerobus43
      Aerobus43, 05.01.2021 21:26
    0
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.01.2021 21:23
    +1
    Все хорошо, но меня интересует есть ли хоть один защитник в Галатосарае?
    Ссылка
    Kherson384
      Kherson384, 05.01.2021 21:17
    +1
    Молодец Тема! Так держать. Помним Валенсию.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 05.01.2021 21:07
    -1
    Ilya , 05.01.2021 21:04
    Ну и зачем каверкать фамилию?
    А так да, шанс есть у всех игроков попасть в сборную.
    Потому что он - путана , показываю таким образом свое презрение к данному персонажу
    Если тебе так интересен ход моих мыслей
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 05.01.2021 21:04
    -1
    JekFunny, 05.01.2021 20:53
    Тема красавец
    Будет так играть дальше - имеет все шансы поехать на Евро , вместо шмораэса
    Ну и зачем каверкать фамилию?
    А так да, шанс есть у всех игроков попасть в сборную.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 05.01.2021 20:53
    +2
    Тема красавец
    Будет так играть дальше - имеет все шансы поехать на Евро , вместо шмораэса
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 05.01.2021 20:47
    +6
    Молодчина Артём.И нужные голы забивает ведь.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 05.01.2021 20:27
    +1
    Ilya , 05.01.2021 20:21
    Почему он не подошёл ДК?
    Сделали акцент на молодого Шевченко, а потеряли забивного(в Турции) игрока.
    Видимо потому, что в Динамо он забивным был лет 10 назад разве что.
    Ссылка
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 05.01.2021 20:24
    +1
    кстати, где новости что Болонья возобновила переговоры по супернападачу, они так сильно его хотели, не верю что передумали.
    Ссылка
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 05.01.2021 20:22
    +3
    зато Супрягу Болонья хочет за 15 млн
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.01.2021 20:21
    0
    От і добре. В Динамо не йшла гра у нього. Постійні травми.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 05.01.2021 20:21
    +4
    Почему он не подошёл ДК?
    Сделали акцент на молодого Шевченко, а потеряли забивного(в Турции) игрока.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 05.01.2021 20:14
    +4
    А Динамо он не подходит? Купили Соля который не мог и гола забить, а тут парень через игру забивает и сидел в Динамо на скамейке,.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 05.01.2021 20:14
    -3
    Отличная статистика у Кравца,по всей видимости Кравца из Динамо убрали специально,чтобы Динамо не стало чемпионом,у Луческу видимо один контракт с Динамо,а второй с Шахтёром
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 05.01.2021 20:13
    +3
    следующий сезон отыграет уже в турецком гранде... 100%
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 05.01.2021 20:47
    +6
    Молодчина Артём.И нужные голы забивает ведь.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 05.01.2021 20:21
    +4
    Почему он не подошёл ДК?
    Сделали акцент на молодого Шевченко, а потеряли забивного(в Турции) игрока.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 05.01.2021 20:14
    +4
    А Динамо он не подходит? Купили Соля который не мог и гола забить, а тут парень через игру забивает и сидел в Динамо на скамейке,.
    Ссылка
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 05.01.2021 20:22
    +3
    зато Супрягу Болонья хочет за 15 млн
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 05.01.2021 20:13
    +3
    следующий сезон отыграет уже в турецком гранде... 100%
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 05.01.2021 20:53
    +2
    Тема красавец
    Будет так играть дальше - имеет все шансы поехать на Евро , вместо шмораэса
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.01.2021 21:23
    +1
    Все хорошо, но меня интересует есть ли хоть один защитник в Галатосарае?
    Ссылка
    Kherson384
      Kherson384, 05.01.2021 21:17
    +1
    Молодец Тема! Так держать. Помним Валенсию.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 05.01.2021 20:27
    +1
    Ilya , 05.01.2021 20:21
    Почему он не подошёл ДК?
    Сделали акцент на молодого Шевченко, а потеряли забивного(в Турции) игрока.
    Видимо потому, что в Динамо он забивным был лет 10 назад разве что.
    Ссылка
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 05.01.2021 20:24
    +1
    кстати, где новости что Болонья возобновила переговоры по супернападачу, они так сильно его хотели, не верю что передумали.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.01.2021 21:53
    0
    Он и в Гранаде забивал. Чуть ли не через матч. Все рукоплескали. По началу... В итоге результат - за 26 матчей 5 голов.
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 05.01.2021 21:49
    0
    с милей в Сборную
    Ссылка
    Remark
      Remark, 05.01.2021 21:49
    0
    Динамовская школа йопта
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 05.01.2021 21:49
    0
    Alexey Antonenko, 05.01.2021 20:27
    Видимо потому, что в Динамо он забивным был лет 10 назад разве что.
    Забивным он был 5 лет назад, не так и давно. 15 голов в УПЛ, лучший бомбардир ДК в сезоне 2014-15. При Реброве. И в сборной тогда забивал. Мог бы и сейчас забивать хоть иногда в ДК.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 05.01.2021 21:40
    0
    Мастер, как на тренировке
    Ссылка
    Aerobus43
      Aerobus43, 05.01.2021 21:26
    0
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.01.2021 20:21
    0
    От і добре. В Динамо не йшла гра у нього. Постійні травми.
    Ссылка
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