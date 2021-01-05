ВИДЕО. Кравец снова забил! На этот раз победный мяч самому Галатасараю

Украинский легионер «Коньяспора» Артем Кравец в матче чемпионата Турции против «Галатасарая» (4:3) отметился забитым мячом.



31-летний форвард забил четвертый гол своей команды, который в итоге стал победным.



В предыдущем туре Кравец отличился в матче с «Хатайспором», но его команда проиграла 1:2.



В текущем сезоне украинец забил уже 8 мячей в 13 матчах турецкой Суперлиги.

Чемпионат Турции, 17-й тур

«Коньяспор» – «Галатасарай» – 4:3

Голы: 1:0 - 41 Дачи, 1:1 - 45+3 Дианье, 2:1 - 46 Дачи, 2:2 - 77 Дианье, 3:2 - 82 Демирок, 4:2 - 90+2 Кравец, 4:3 - 90+4 Чаглаян