ВИДЕО. Кравец снова забил! На этот раз победный мяч самому Галатасараю

Украинский легионер «Коньяспора» Артем Кравец в матче чемпионата Турции против «Галатасарая» (4:3) отметился забитым мячом.
31-летний форвард забил четвертый гол своей команды, который в итоге стал победным.
В предыдущем туре Кравец отличился в матче с «Хатайспором», но его команда проиграла 1:2.
В текущем сезоне украинец забил уже 8 мячей в 13 матчах турецкой Суперлиги.
Чемпионат Турции, 17-й тур
«Коньяспор» – «Галатасарай» – 4:3
Голы: 1:0 - 41 Дачи, 1:1 - 45+3 Дианье, 2:1 - 46 Дачи, 2:2 - 77 Дианье, 3:2 - 82 Демирок, 4:2 - 90+2 Кравец, 4:3 - 90+4 Чаглаян
Источник — Sport.ua
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А так да, шанс есть у всех игроков попасть в сборную.
Если тебе так интересен ход моих мыслей
Будет так играть дальше - имеет все шансы поехать на Евро , вместо шмораэса
А так да, шанс есть у всех игроков попасть в сборную.
Будет так играть дальше - имеет все шансы поехать на Евро , вместо шмораэса
Сделали акцент на молодого Шевченко, а потеряли забивного(в Турции) игрока.
Сделали акцент на молодого Шевченко, а потеряли забивного(в Турции) игрока.
Сделали акцент на молодого Шевченко, а потеряли забивного(в Турции) игрока.
Будет так играть дальше - имеет все шансы поехать на Евро , вместо шмораэса
Сделали акцент на молодого Шевченко, а потеряли забивного(в Турции) игрока.
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