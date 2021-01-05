Вокруг сплошной обман. Скауты Динамо не просматривали Абаду

Для киевлян данный трансфер не является приоритетным

  • 05.01.2021 19:59
  • 5765 просмотров
  • 5 комментариев
Вокруг сплошной обман. Скауты Динамо не просматривали Абаду
© sport5.co.il. Лиэль Абада

Ранее сообщалось, что скаут «Динамо» должен был побывать на матче чемпионата Израиля между «Маккаби» (Петах-Тиква) и «Маккаби» (Тель-Авив), чтобы убедиться, что Лиэль Абада подходит киевскому клубу.
 
По данным источника, эта информация не соответствует действительности. Абада не является для селекционной службы динамовцев приоритетной целью, посещать данный матч не было необходимости. Тем более, что с этим в данный момент есть трудности, поскольку Израиль находится в «красной» карантинной зоне. 
 
Также сообщается, что наставник киевлян Мирча Луческу прямо сейчас не очень сильно заинтересован в 19-летнем футболисте, так как это игрок на перспективу. Хотя переговоры между клубами действительно ведутся.

В матче против «Маккаби» (Тель-Авив) Абада провел на поле весь поединок, результативными действиями не отличился.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(24 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 05.01.2021 21:37
    0
    Параллельная реальность
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 05.01.2021 20:24
    0
    Очередное приобретение в национальную сборную журналистов
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 05.01.2021 20:18
    +4
    Игроком интересовались , переговоры возможно сейчас идут, но СУРКИС не будет тратить 5млн за ноунейма.
    С самого начала у меня этот трансфер вызывал сомнения, ибо он глупый.
    Покупать молодого-перспективного на позицию Цыганкова имея собственного Цитоишвили - абсурд.
    И пока мой прогноз сбывается, никто не будет куплен.
    А я уже одного израильского игрока предлагал , он бы УСИЛИЛ клуб, а не отбывал номер.
    Ссылка
    zvalenok04
    online
      zvalenok04, 05.01.2021 20:05
    -2
    В чем обман?
    Так интересовались, вели переговоры или впервые слышат о такомигроке?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 05.01.2021 20:04
    +8
    Еврейские покупатели не могут договорится с Еврейскими продавцами.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 05.01.2021 20:04
    +8
    Еврейские покупатели не могут договорится с Еврейскими продавцами.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 05.01.2021 20:18
    +4
    Игроком интересовались , переговоры возможно сейчас идут, но СУРКИС не будет тратить 5млн за ноунейма.
    С самого начала у меня этот трансфер вызывал сомнения, ибо он глупый.
    Покупать молодого-перспективного на позицию Цыганкова имея собственного Цитоишвили - абсурд.
    И пока мой прогноз сбывается, никто не будет куплен.
    А я уже одного израильского игрока предлагал , он бы УСИЛИЛ клуб, а не отбывал номер.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 05.01.2021 21:37
    0
    Параллельная реальность
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 05.01.2021 20:24
    0
    Очередное приобретение в национальную сборную журналистов
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности