Вокруг сплошной обман. Скауты Динамо не просматривали Абаду

Ранее сообщалось, что скаут «Динамо» должен был побывать на матче чемпионата Израиля между «Маккаби» (Петах-Тиква) и «Маккаби» (Тель-Авив), чтобы убедиться, что Лиэль Абада подходит киевскому клубу.
По данным источника, эта информация не соответствует действительности. Абада не является для селекционной службы динамовцев приоритетной целью, посещать данный матч не было необходимости. Тем более, что с этим в данный момент есть трудности, поскольку Израиль находится в «красной» карантинной зоне.
Также сообщается, что наставник киевлян Мирча Луческу прямо сейчас не очень сильно заинтересован в 19-летнем футболисте, так как это игрок на перспективу. Хотя переговоры между клубами действительно ведутся.
В матче против «Маккаби» (Тель-Авив) Абада провел на поле весь поединок, результативными действиями не отличился.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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С самого начала у меня этот трансфер вызывал сомнения, ибо он глупый.
Покупать молодого-перспективного на позицию Цыганкова имея собственного Цитоишвили - абсурд.
И пока мой прогноз сбывается, никто не будет куплен.
А я уже одного израильского игрока предлагал , он бы УСИЛИЛ клуб, а не отбывал номер.
Так интересовались, вели переговоры или впервые слышат о такомигроке?
С самого начала у меня этот трансфер вызывал сомнения, ибо он глупый.
Покупать молодого-перспективного на позицию Цыганкова имея собственного Цитоишвили - абсурд.
И пока мой прогноз сбывается, никто не будет куплен.
А я уже одного израильского игрока предлагал , он бы УСИЛИЛ клуб, а не отбывал номер.
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