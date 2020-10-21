Аякс
0 : 0
Ливерпуль
21.10.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Аякс – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Уже первый тур может предопределить весь дальнейших характер борьбы

  • 21.10.2020 03:05
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Аякс – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Уже в скором времени пора вступить в розыгрыш группового этапа Лиги чемпионов УЕФА придет и для коллективов из групп, которые принадлежат к первой половине глобальной сетки данного раунда. В их числе находятся участники квартета под латинской буквой D, среди которых уже в первом туре календарем была составлена крайне интересная пара для противостояния на поле «Йохан Кройфф Арены». Амстердамский «Аякс» исполнит свою мечту образца весны прошлого года, сыграв с «Ливерпулем», однако сделает это не в рамках финала главного клубного состязания Европы, а лишь в рамках группы.

«Божьи сыновья» были лишены возможности стать чемпионами в прошлом сезоне по причине строгого решения местной федерации футбола о досрочном завершении сезона из-за коронавируса COVID-19. Однако места в еврокубках все равно были распределены между командами, поэтому «Аякс» отправился прямиком на групповой этап Лиги чемпионов, хотя и имел лишь статистическое превосходство над также набравшим 56 очков «АЗ Алкмаар». В новом розыгрыше Эредивизи амстердамский коллектив за пять сыгранных туров уже уступает один балл «ПСВ», но подходит к игре в рамках еврокубков на фоне разгромной победы на выходных над «Херенвеном» (5:1).

«Ливерпуль» таким похвастаться, к большому сожалению фанатов коллектива Юргена Клоппа, не может. Собственно, а когда «красные» вообще последний раз побеждали? И тут впору бы взглянуть на последние результаты команды из города на берегу реки Мерси, вот только за октябрь 2020-го года у нее там только один набранный балл в результате ничьи в дерби с «Эвертоном» (2:2) почти что четырехдневной давности. И это на фоне памятного болезненного разгрома от бирмингемской «Астон Виллы» (2:7). Не самый лучший психологический фон для действующего обладателя трофея перед стартом в новом розыгрыше.

Кроме всего прочего, лазарет команды Юргена Клоппа перед ответственным матчем переполнен. Наибольшие потери коснулись центра обороны «красных», где на неопределенный срок вылетели Вирджил ван Дейк и Жоэль Матип. Кроме того, до сих пор восстанавливаются основной голкипер Алиссон Беккер и Алекс Окслейд-Чемберлен, к которым не так давно присоединился с травмой колена Тиаго Алькантара, а Наби Кейта продолжает набирать физические кондиции в тренировочном процессе. У «Аякса» потеря всего лишь одна, пусть и достаточно серьезная: Антони Матеус был основой атакующей линии команды на старте сезона, но получил повреждение еще до паузы на матчи национальных сборных.

Рефери из Мюнхена – Феликс Брых – станет главным арбитром предстоящей встречи. Для него это будет уже 24-й матч в рамках главного турнира Старого Света. С «Ливерпулем» его судьба пересекалась уже четыре раза (2 победы, 1 ничья, 1 поражение для «красных»), а с «Аяксом» – трижды (2 победы и вошедшее в историю поражение лондонскому «Тоттенхэму» весной прошлого года (2:3)). Еврокубковая манера судейства Брыха достаточно сдержанная (4,96 предупреждений), однако красные карточки достаются из его кармана, согласно статистики, в каждом втором поединке. Вероятность получить пенальти в чьи-либо ворота по ходу поединка от данного рефери равна 26%.

Ориентировочные составы:

«Аякс»: Онана – Тальяфико, Блинд, Альварес, Мазрауи – Классен, Промес, Клайбер – Нерес, Лабьяд, Тадич.

«Ливерпуль»: Адриан – Робертсон, Милнер, Гомес, Александер-Арнольд – Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум – Мане, Фирмино, Салах.

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21 октября, среда

«Аякс» — «Ливерпуль»
Амстердам. «Йохан Кройфф Арена». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
 Арбитр: Феликс Брых (Мюнхен, Германия)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Илья Береза, Sport.ua

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