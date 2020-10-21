Аякс
0 : 1
Ливерпуль
21.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта забила 4 гола в Дании, Ливерпуль взял три очка на поле Аякса

21 октября состоялись матчи 1-го тура группы D Лиги чемпионов

  • 21.10.2020 23:59
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Аталанта забила 4 гола в Дании, Ливерпуль взял три очка на поле Аякса
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Сегодня, 21 октября, состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов.

В группе D «Аталанта» забила 4 гола чемпиону Дании (4:0), а «Ливерпуль» взял три очка на поле «Аякса» (1:0).

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский не попал в заявку на матч из-за травмы.

Лига чемпионов 2020/21

Группа D. 1-й тур

«Аякс» (Нидерланды)  «Ливерпуль» (Англия)  0:1

Гол: Тальяфико, 35 (автогол).

«Аякс»: Онана, Блинд (Хюнтелар, 84), Тальяфико, Мазрауи, Схюрс (Траоре, 84), Мартинес, Классен (Эккеленкамп, 75), Кудус (Промес, 9), Гравенберх, Тадич, Нерес (Лабиад, 74).

«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Милнер (Р.Уильямс, 90+2), Вайналдум, Фабинью, Джонс (Хендерсон, 46), Роберто Фирмино (Минамино, 61), Салах (Шачири, 60), Мане (Жота, 61).

Предупреждения: Милнер, 38. Александр-Арнолд, 80. Промес, 90+3.

Судья: Брих (Германия).

Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

«Мидтьюлланн» (Дания)  «Аталанта» (Италия)  0:4

Голы: Сапата, 26, Гомес, 36, Муриэль, 42, Миранчук, 89.

«Мидтьюлланн»: Хансен, Святченко, Шольц, Андерссон, Паулинью, Оньека (Краев, 87), Каюсте (Мадсен, 76), Систо (Андерсон, 87), Мабиль (Вибе, 75), Дрейер, Каба (Эвандер, 60).

«Аталанта»: Спортьелло, Хатебур, Толой, Джимсити, Госенс, Ромеро (Паломино, 86), де Рон, Фройлер (Миранчук, 80), Гомес (Пашалич, 68), Муриэль (Иличич, 69), Сапата (Пессина, 80).

Предупреждения: Систо, 74. Ромеро, 84.

Судья: Диаш (Португалия).

Хернинг. Стадион «МСХ Арена».

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Источник — Sport.ua

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