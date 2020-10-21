Аталанта забила 4 гола в Дании, Ливерпуль взял три очка на поле Аякса

Сегодня, 21 октября, состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов.
В группе D «Аталанта» забила 4 гола чемпиону Дании (4:0), а «Ливерпуль» взял три очка на поле «Аякса» (1:0).
Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский не попал в заявку на матч из-за травмы.
Лига чемпионов 2020/21
Группа D. 1-й тур
«Аякс» (Нидерланды) – «Ливерпуль» (Англия) – 0:1
Гол: Тальяфико, 35 (автогол).
«Аякс»: Онана, Блинд (Хюнтелар, 84), Тальяфико, Мазрауи, Схюрс (Траоре, 84), Мартинес, Классен (Эккеленкамп, 75), Кудус (Промес, 9), Гравенберх, Тадич, Нерес (Лабиад, 74).
«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Милнер (Р.Уильямс, 90+2), Вайналдум, Фабинью, Джонс (Хендерсон, 46), Роберто Фирмино (Минамино, 61), Салах (Шачири, 60), Мане (Жота, 61).
Предупреждения: Милнер, 38. Александр-Арнолд, 80. Промес, 90+3.
Судья: Брих (Германия).
Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».
«Мидтьюлланн» (Дания) – «Аталанта» (Италия) – 0:4
Голы: Сапата, 26, Гомес, 36, Муриэль, 42, Миранчук, 89.
«Мидтьюлланн»: Хансен, Святченко, Шольц, Андерссон, Паулинью, Оньека (Краев, 87), Каюсте (Мадсен, 76), Систо (Андерсон, 87), Мабиль (Вибе, 75), Дрейер, Каба (Эвандер, 60).
«Аталанта»: Спортьелло, Хатебур, Толой, Джимсити, Госенс, Ромеро (Паломино, 86), де Рон, Фройлер (Миранчук, 80), Гомес (Пашалич, 68), Муриэль (Иличич, 69), Сапата (Пессина, 80).
Предупреждения: Систо, 74. Ромеро, 84.
Судья: Диаш (Португалия).
Хернинг. Стадион «МСХ Арена».
Источник — Sport.ua
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