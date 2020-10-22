Мидтьюлланн - Аталанта - 0:4. Видео голов и обзор матча

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» без Руслана Малиновского на выезде разгромила «Мидтьюлланн» со счетом 4:0.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Миранчук (Аталанта).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гомез (Аталанта).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
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Источник — Sport.ua
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