Аякс – Ливерпуль – 0:1. Автогол Тальяфико. Видео гола и обзор матча

Сегодня, 21 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Аякс» проиграл «Ливерпулю».
Смотрите видео голов и обзор матча «Аякс» – «Ливерпуль» – 0:1.
ГОЛ! 0:1. Тальяфико, 35 мин (автогол)
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Футбол 1/2/3
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